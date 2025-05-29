Грошові перекази, ВЛК, техогляд машин та інвалідність: що змінюється з 1 червня в Україні

З початком літа на українців чекає низка змін. Зокрема, ліміт на перекази грошей знову знизиться, хтось матиме останню можливість пройти ВЛК, а для користувачів «Дії» з’явиться нова платна функція.

Related video

Про це 29 травня повідомили в "РБК-Україна".

Нові ліміти на грошові перекази

З 1 червня максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику буде знижена до 100 тисяч гривень на місяць. Важливо, що це стосується не лише карткових переказів (P2P), але й платежів за реквізитами IBAN. Для клієнтів "високого" рівня ризику ліміт незмінний — 50 тисяч гривень.

У випадку, якщо клієнту потрібно буде переказати більшу суму, банки вимагатимуть документи на підтвердження джерела доходу або волонтерства. Це, зокрема, можуть бути: довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від держорганів та підтверджені доходи членів сімей.

Обмеження не поширюється на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб.

Повторне проходження ВЛК

Військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатних", мають повторно пройти медогляд до 5 червня. Направлення можна отримати особисто у ТЦК або онлайн через застосунок "Резерв+". З собою потрібно взяти паспорт, військово-облікові документи та медичні довідки, які підтверджують стан здоров'я.

За результатами ВЛК колишні "обмежені придатні" будуть визнані або непридатними (з виключенням з обліку або періодичним медоглядом), або тимчасово непридатними, або придатними (може бути, що місця служби будуть обмежені забезпеченням, освітою та охороною).

Тих, хто проігнорує повторний медогляд, каратимуть як порушників військового обліку. За це передбачений штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Окрім того, після звернення ТЦК таких громадян зможуть затримувати й доставляти примусово у військкомати поліціянти.

Перегляд статусу інвалідності

У 2025 році в Україні реформували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Вони припинили діяльність, а функції перейшли експертним командам з оцінювання функціонального стану особи. Людям з інвалідністю, яким був призначений повторний огляд після 1 січня, термін подовжили на пів року — по 30 червня.

Що пройти повторний огляд, треба звернутися до профільного лікаря, щоб він сформував направлення. Серед необхідних документів: паспорт, РНОКПП (за наявності), військово-обліковий документ (за наявності), медичні документи, що підтверджують діагноз, документи про раніше встановлену інвалідність, документи, що засвідчують причини інвалідності.

Техогляд авто

З 1 червня підвищаться тарифи на обов’язковий техогляд:

для легкових та вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонни — з 1050 грн до 1700 грн;

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни — з 1500 до 2300 грн.

Послуга внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) подорожчає з 300 до 500 гривень. Тепер відеофіксація проведення огляду стане обов'язковою, а протоколу мають прикладатись детальні фото.

Важливо, що нові правила не стосуються власників більшості легкових машин та мотоциклів, які використовуються як приватний транспорт.

Платна послуга в "Дії"

З 1 червня запрацює мультишеринг документів у "Дії". Ця функція дозволить отримувати всі електронні копії необхідних документів одночасно. Клієнту потрібно буде натиснути кнопку або відсканувати QR-код, обрати потрібні документи й засвідчити запит за допомогою "Дія.Підпису". Для бізнесу послуга буде платною.

Нагадаємо, економіст Сергій Лямець заявив, що реформа ціноутворення на ліки зайшла в глухий кут.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Дарницькому районі виявили вибухівку, і туди виїхали піротехніки. Згодом у КМВА уточнили, що було знайдено "предмет схожий на водопроводну трубу".