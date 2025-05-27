Кличко заявив, що у Києві знайшли вибухівку: в КМВА сказали, що це труба

Мер столиці повідомив, що вибухонебезпечний предмет нібито виявили у Дарницькому районі. Але його слова спростували в КМВА, заявивши, що небезпечний предмет — це шматок труби.

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Повідомлення з'явилось на офіційному Telegram-каналі Віталія Кличка.

"У дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку. Піротехніки прямують. Медики вже чергують на місці", — написав мер Києва близько 22.26 вечора.

Віталій Кличко повідомив про вибухівку Фото: скриншот

Буквально через двадцять хвилин начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував інформацію мера.

Він повідомив, що у дворі в Дарницькому районі знайшли предмет "схожий на водопроводну трубу".

Повідомлення Тимура Ткаченка Фото: скриншот

Нагадаємо, на початку травня речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв повідомляв, що в Дарницькому районі Києва почали вибухати касетні боєприпаси, які ЗС РФ скинули з безпілотників. Ймовірно це сталось через невідомий механізм — вони могли спрацювати через вібрацію, тепло або за допомогою самоліквідаторів.

В ніч на 26 травня росіяни завдали комбінованої атаки по Україні ударними БпЛА типу "Шахед" та крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації.