Кличко заявил, что в Киеве нашли взрывчатку: в КГВА сказали, что это труба

Мэр столицы сообщил, что взрывоопасный предмет якобы обнаружили в Дарницком районе. Но его слова опровергли в КГВА, заявив, что опасный предмет — это кусок трубы.

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Сообщение появилось на официальном Telegram-канале Виталия Кличко.

"Во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку. Пиротехники направляются. Медики уже дежурят на месте", — написал мэр Киева около 22.26 вечера.

Виталий Кличко сообщил о взрывчатке Фото: скриншот

Буквально через двадцать минут начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опроверг информацию мэра.

Он сообщил, что во дворе в Дарницком районе нашли предмет "похожий на водопроводную трубу".

Сообщение Тимура Ткаченко Фото: скриншот

Напомним, в начале мая представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев сообщал, что в Дарницком районе Киева начали взрываться кассетные боеприпасы, которые ВС РФ сбросили с беспилотников. Вероятно это произошло из-за неизвестного механизма — они могли сработать из-за вибрации, тепла или с помощью самоликвидаторов.

В ночь на 26 мая россияне нанесли комбинированную атаку по Украине ударными БпЛА типа "Шахед" и крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации.