Денежные переводы, ВВК, техосмотр машин и инвалидность: что меняется с 1 июня в Украине

С началом лета украинцев ждет ряд изменений. В частности, лимит на переводы денег снова снизится, кто-то будет иметь последнюю возможность пройти ВЛК, а для пользователей "Дії" появится новая платная функция.

Related video

Об этом 29 мая сообщили в "РБК-Украина".

Новые лимиты на денежные переводы

С 1 июня максимальная сумма переводов между счетами физических лиц для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска будет снижена до 100 тысяч гривен в месяц. Важно, что это касается не только карточных переводов (P2P), но и платежей по реквизитам IBAN. Для клиентов "высокого" уровня риска лимит неизменен — 50 тысяч гривен.

В случае, если клиенту нужно будет перевести большую сумму, банки потребуют документы в подтверждение источника дохода или волонтерства. Это, в частности, могут быть: справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от госорганов и подтвержденные доходы членов семей.

Ограничение не распространяется на снятие наличных, оплату покупок, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами, покупку облигаций и платежи на счета юридических лиц.

Повторное прохождение ВВК

Военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно годных", должны повторно пройти медосмотр до 5 июня. Направление можно получить лично в ТЦК или онлайн через приложение "Резерв+". С собой нужно взять паспорт, военно-учетные документы и медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья.

По результатам ВВК бывшие "ограниченные годные" будут признаны либо непригодными (с исключением с учета или периодическим медосмотром), либо временно непригодными, либо годными (может быть, что места службы будут ограничены обеспечением, образованием и охраной).

Тех, кто проигнорирует повторный медосмотр, будут наказывать как нарушителей воинского учета. За это предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Кроме того, после обращения ТЦК таких граждан смогут задерживать и доставлять принудительно в военкоматы полицейские.

Пересмотр статуса инвалидности

В 2025 году в Украине реформировали медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Они прекратили деятельность, а функции перешли экспертным командам по оценке функционального состояния человека. Людям с инвалидностью, которым был назначен повторный осмотр после 1 января, срок продлили на полгода — по 30 июня.

Что пройти повторный осмотр, надо обратиться к профильному врачу, чтобы он сформировал направление. Среди необходимых документов: паспорт, РНУКПП (при наличии), военно-учетный документ (при наличии), медицинские документы, подтверждающие диагноз, документы о ранее установленной инвалидности, документы, удостоверяющие причины инвалидности.

Техосмотр авто

С 1 июня повысятся тарифы на обязательный техосмотр:

для легковых и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонны — с 1050 грн до 1700 грн;

для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонны — с 1500 до 2300 грн.

Услуга внесения отметки МСТО (международного сертификата техосмотра) подорожает с 300 до 500 гривен. Теперь видеофиксация проведения осмотра станет обязательной, а к протоколу должны прикладываться детальные фото.

Важно, что новые правила не касаются владельцев большинства легковых машин и мотоциклов, которые используются как частный транспорт.

Платная услуга в "Дії"

С 1 июня заработает мультишеринг документов в "Дії". Эта функция позволит получать все электронные копии необходимых документов одновременно. Клиенту нужно будет нажать кнопку или отсканировать QR-код, выбрать нужные документы и заверить запрос с помощью "Дія.Підпису". Для бизнеса услуга будет платной.

Напомним, экономист Сергей Лямец заявил, что реформа ценообразования на лекарства зашла в тупик.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Дарницком районе обнаружили взрывчатку, и туда выехали пиротехники. Впоследствии в КГВА уточнили, что был найден "предмет похожий на водопроводную трубу".