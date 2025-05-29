Вже наступного тижня частину чоловіків автоматично подадуть у розшук, — ТЦК (відео)

У військовозобов’язаних залишається небагато часу на повторне проходження медогляду. Тим, хто проігнорує закон про мобілізацію, загрожуватиме не лише штраф від 17 тисяч гривень.

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Про це 29 травня попередив начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК Віктор Полторакін, як відомо з сюжету "Житомир.info".

"Громадяни України віком від 25 до 60 років, які за результатами проходження медичного огляду військово-лікарської комісії були визнані "обмежено придатними" до військової служби або непридатними у мирний і "обмежено придатними" у воєнний час, зобов’язані у термін до 5 червня цього року пройти повторний медичний огляд", — заявив він.

Представник ТЦК наголосив, що залишилося зовсім небагато часу на те, щоб отримати новий статус.

"Якщо не прийшов, я рекомендую це зробити. Порушники вимог цього закону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності", — пояснив він.

Закон про мобілізацію: як покарають порушників

Військовий уточнив, що таким військовозобов’язаним загрожуватиме штраф від 17 тисяч. З його слів, роз’яснень щодо загрози ще й опинитись у розшуку не було, але це так. Схожа ситуація була з оновленням військово-облікових даних: ті, хто не вклався у терміни, були автоматично оголошені у розшук.

"Тобто у представника поліції, який зупиняє цю людину, бачить, що людина в розшуку, є підстава зупинити й доставити його в ТЦК та СП для складання протоколу, винесення постанови й притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності", — зазначив Полторакін.

Він наголосив, що чоловіки, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані критичними підприємствами.

Закон про мобілізацію: що важливо знати

Переконатись, чи немає у нього скасованого статусу, військовозобов’язаний може у два способи:

уважно вивчити власний військово-обліковий документ, а саме шукати вказаний там ступінь придатності до військової служби;

перевірити цей статус, завантаживши застосунок "Резерв+" та авторизувавшись там.

Якщо чоловік "обмежено придатний" або непридатний у мирний час і "обмежено придатний" під час воєнного стану, це зобов’язує повторно пройти ВЛК. Отримати направлення можна особисто у військкоматі або ж онлайн у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, 29 травня нардеп Федір Веніславський заявив, що 99% "обмежено придатних" після повторного медогляду були визнані придатними. З його слів, на ВЛК для отримання нового статусу завітала понад половина тих, кого зобов’язав це зробити закон про мобілізацію.

У Мінцифри інформували, що процедура бронювання в Україні змінилась. Тепер критично важливі підприємства зможуть бронювати від мобілізації більше спеціалістів.