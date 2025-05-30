Что грозит мужчинам, которые не пройдут повторную ВВК до 5 июня: Южанина рассказала о последствиях

Мужчин, которые не пройдут повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня, автоматически признают годными к службе — они будут подлежать мобилизации.

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Об этом заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" и экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире Новини.LIVE.

Она сказала, что военнообязанные мужчины, которых до 4 мая 2024 года признали ограниченно годными к службе, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

По словам народного депутата, эти граждане должны пройти ВВК до 5 июня. Если этого не сделать в установленный срок — могут наступить правовые последствия, в частности, автоматическое признание годности к службе.

"Все оттягивали до последнего, но может случиться так, что в то время у вас уже была повестка, вы были в розыске и потом сами не пройдя качественно ВВК, вы не сможете доказать, что у вас есть проблемы со здоровьем, потому что дальше весь механизм очень быстро крутится и я предостерегаю людей, которые должны были это сделать — сделайте, пожалуйста", — отметила Южанина.

Народный депутат отметила, что конечную дату прохождения ВВК теоретически можно было бы и дальше откладывать — на три месяца или даже полгода. Однако нет никакой гарантии, что все военнообязанные успеют услышать об этих изменениях и выполнить требования вовремя.

Напомним, 29 мая начальник отдела воинского учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин предупредил, что у военнообязанных остается немного времени на повторное прохождение медосмотра. Тем, кто проигнорирует закон о мобилизации, грозит не только штраф от 17 тысяч гривен.

Также 29 мая нардеп Федор Вениславский заявил, что 99% "ограниченно годных" после повторного медосмотра были признаны годными. По его словам, на ВВК для получения нового статуса пришли более половины тех, кого обязал это сделать закон о мобилизации.