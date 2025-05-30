Що загрожує чоловікам, які не пройдуть повторну ВЛК до 5 червня: Южаніна розповіла про наслідки

Чоловіків, які не пройдуть повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня, автоматично визнають придатними до служби — вони підлягатимуть мобілізації.

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Про це заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" та ексочільниця комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в етері Новини.LIVE.

Вона сказала, що військовозобов’язані чоловіки, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію.

За словами народної депутатки, ці громадяни мають пройти ВЛК до 5 червня. Якщо цього не зробити у встановлений термін — можуть настати правові наслідки, зокрема автоматичне визнання придатності до служби.

"Всі відтягували до останнього, але може статися так, що в той час у вас уже була повістка, ви були у розшуку і потім самі не пройшовши якісно ВЛК, ви не зможете довести, що у вас є проблеми зі здоров’ям, тому що далі весь механізм дуже швидко крутиться і я застерігаю людей, які мали це зробити — зробіть, будь ласка" — наголосила Южаніна.

Народна депутатка зауважила, що кінцеву дату проходження ВЛК теоретично можна було б і далі відтерміновувати — на три місяці чи навіть пів року. Однак немає жодної гарантії, що всі військовозобов’язані встигнуть почути про ці зміни й виконати вимоги вчасно.

Нагадаємо, 29 травня начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК Віктор Полторакін попередив, що у військовозобов’язаних залишається небагато часу на повторне проходження медогляду. Тим, хто проігнорує закон про мобілізацію, загрожуватиме не лише штраф від 17 тисяч гривень.

Також 29 травня нардеп Федір Веніславський заявив, що 99% "обмежено придатних" після повторного медогляду були визнані придатними. З його слів, на ВЛК для отримання нового статусу завітала понад половина тих, кого зобов’язав це зробити закон про мобілізацію.