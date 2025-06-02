Залишається 3 дні: кого автоматично оголосять у розшук і примусово доставлять у ТЦК

Частині військовозобов’язаних вже цього тижня загрожуватиме штраф від 17 тисяч гривень. У ТЦК попередили, що лише на цьому ймовірні проблеми не закінчаться.

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Закон про мобілізацію: кому треба на ВЛК

4 травня минулого року відбулась одна з вагомих законодавчих змін — статус "обмежено придатний" скасували. Усім, хто раніше мав цей статус, тепер обов’язково потрібно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Під час медогляду таким людям мають уточнити придатність, і зробити це необхідно до 5 червня.

Юристи зазначають, що через страх значна кількість військовозобов’язаних ігнорують вимоги, не з’являючись у ТЦК за направленням на ВЛК. Однак у бюро наголошують, що це — не вихід.

Закон про мобілізацію: як покарають за неявку

Тих військовозобов’язаних, які не пройдуть до 5 червня повторну ВЛК, каратимуть штрафом — від 17 до 25,5 тисяч гривень. Окрім того, ніхто не застрахований від зустрічі з працівниками ТЦК просто посеред вулиці й подальшої перевірки документів, які вже наприкінці цього тижня не відповідатимуть нормі.

Закон про мобілізацію: кого розшукуватимуть

Керівник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК Віктор Полторакін у коментарі "Житомир.info" також підтвердив, що неявка на повторну ВЛК до 5 червня для колишніх "обмежено придатних" обійдеться у 17 тисяч гривень і більше.

Окрім того, військовий попередив, що порушників оголосять у розшук. Він згадав, що схожа ситуація склалася після закону про посилення мобілізації. Тоді чоловіків, які вчасно не оновили дані, автоматично системою "Оберіг" було подано у розшук.

Але потенційні проблеми не закінчуються й на цьому. Тих, хто проігнорує потребу пройти ВЛК, примусово доставлятимуть у ТЦК. Як пояснив Полторакін, зупиняючи людину для перевірки, поліціянти бачитимуть інформацію про оголошення її у розшук. Це даватиме підставу для доставлення у військкомат, щоб там скласти протокол, винести постанову й притягнути до адміністративної відповідальності.

"Додатково сповіщаю, що особа, яка оголошена в розшук, не може бути зарахована підприємством на спеціальний облік, тобто заброньованим", — зауважив представник ТЦК.

Нагадаємо, перевірити, чи не мала людина скасований статус, можна у фізичному військово-обліковому документі або через застосунок "Резерв+". Направлення на ВЛК можна отримати онлайн або у ТЦК.

Нардепка Ніна Южаніна попереджала, що після проігнорованої повістки й оголошення у розшук довести непридатність може бути складніше. З її слів, термін на повторний медогляд можна було б подовжити, але немає гарантії, що усі "обмежено придатні" з’являться.