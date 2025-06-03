Процедура ВЛК изменилась: кому необходимо пройти медосмотр и как накажут нарушителей

Об изменениях военно-врачебной комиссии объявило Министерство обороны. Теперь военнообязанные быстрее будут получать выводы, а экспертиза будет более объективной.

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Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Минобороны.

Мобилизация в Украине: как изменилась ВЛК

Цель изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ — упрощение документооборота, ускорение принятия решений и снижение риска ошибок из-за человеческого фактора.

Уже заработали такие нововведения:

если постановление ВВК не требует утверждения вышестоящей инстанцией, его больше не печатают для ТЦК, а автоматически отправляют в реестр "Оберіг;

в бумажном виде ТЦК передают только карточки обследования и сопроводительные документы, воинским частям присылают две копии постановления;

если постановление требует утверждения, документы передают в электронном формате через Кабинет ВВК, а бумажные высшая комиссия получает не позднее следующего дня после окончания медосмотра (ранее процедура занимала до 5 дней);

предельный срок проверки документов ВВК — не более 6 дней;

документы по постановлению "непригоден" в случае проверки (при условии отсутствия ошибок) передают штатному ВВК не позднее следующего дня;

если проверку проводит штатная ВВК, электронный документ и протокол заседания автоматически передают в реестр, а бумажные копии заверяют печатью и направляют в ТЦК;

если заключение не требует утверждения, его можно получить непосредственно в медучреждении в день обращения;

если утверждение все же необходимо, сам ТЦК печатает документ с постановлением из реестра "Оберіг", заверяет печатью и выдает вместе с протоколом.

Мобилизация в Украине: кому нужно пройти ВВК

Как пояснили 3 июня в NV, максимальное время прохождения медкомиссии сейчас — 14 дней. Все военнообязанные должны проходить ВВК ежегодно. Кроме того, закон обязывает повторно проверить здоровье мужчин, которые ранее имели статус "ограниченно годный". Пройти осмотр, чтобы медики установили пригодность к службе, необходимо по 5 июня включительно.

Получить направление можно не только лично в ТЦК, но и через приложение "Резерв+". После запроса пользователям присылают сообщение со всей необходимой информацией в течение суток. После этого можно обращаться в указанное медучреждение и там проходить ВВК.

Мобилизация в Украине: как накажут нарушителей

Как объясняли в Житомирском областном ТЦК, бывшим "ограниченно годным", которые не появятся для повторной ВВК, будут угрожать:

штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен;

автоматическое представление в розыск после 5 июня;

задержание и принудительная доставка в ТЦК.

Напомним, в Ровенской области схватили работников ТЦК, которые удерживали мужчину в военкомате и избили его, а после этого мобилизовали несмотря на непригодность к службе. В ГБР сообщили, какое наказание грозит военнослужащим.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о временном бронировании работников, которые находятся в розыске ТЦК или не уточнили свои данные. Цель предложенных изменений — быстрое привлечение новых работников, устранение кадрового дефицита и нехватки рабочей силы.