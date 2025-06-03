Процедура ВЛК змінилась: кому необхідно пройти медогляд і як покарають порушників

Про зміни військово-лікарської комісії оголосило Міністерство оборони. Тепер військовозобов’язані швидше отримуватимуть висновки, а експертиза буде об’єктивнішою.

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Про це 2 червня повідомила пресслужба Міноборони.

Мобілізація в Україні: як змінилась ВЛК

Мета змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ — спрощення документообігу, пришвидшення прийняття рішень та зниження ризику помилок через людський фактор.

Вже запрацювали такі нововведення:

якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією, її більше не друкують для ТЦК, а автоматично надсилають в реєстр "Оберіг;

у паперовому вигляді ТЦК передають тільки картки обстеження та супровідні документи, військовим частинам надсилають дві копії постанови;

якщо постанова потребує затвердження, документи передають в електронному форматі через Кабінет ВЛК, а паперові вища комісія отримує не пізніше наступного дня після закінчення медогляду (раніше процедура займала до 5 днів);

граничний строк перевірки документів ВЛК — не більше 6 днів;

документи за постановою "непридатний" в разі перевірки (за умови відсутності помилок) передають штатному ВЛК не пізніше наступного дня;

якщо перевірку проводить штатна ВЛК, електронний документ та протокол засідання автоматично передають у реєстр, а паперові копії засвідчують печаткою і надсилають у ТЦК;

якщо висновок не потребує затвердження, його можна отримати безпосередньо у медзакладі в день звернення;

якщо затвердження все ж необхідне, сам ТЦК друкує документ з постановою з реєстру "Оберіг", засвідчує печаткою та видає разом з протоколом.

Мобілізація в Україні: кому потрібно пройти ВЛК

Як пояснили 3 червня у NV, максимальний час проходження медкомісії нині — 14 днів. Усі військовозобов’язані мають проходити ВЛК кожного року. Окрім того, закон зобов’язує повторно перевірити здоров’я чоловіків, які раніше мали статус "обмежено придатний". Пройти огляд, щоб медики встановили придатність до служби, необхідно по 5 червня включно.

Отримати направлення можна не лише особисто у ТЦК, але й через застосунок "Резерв+". Після запиту користувачам надсилають повідомлення з усією необхідною інформацією протягом доби. Після цього можна звертатись у вказаний медзаклад і там проходити ВЛК.

Мобілізація в Україні: як покарають порушників

Як пояснювали у Житомирському обласному ТЦК, колишнім "обмежено придатним", які не з’являться для повторної ВЛК, загрожуватимуть:

штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень;

автоматичне подання у розшук після 5 червня;

затримання та примусове доставлення у ТЦК.

Нагадаємо, у Рівненській області схопили працівників ТЦК, які утримували чоловіка у військкоматі та побили його, а після цього мобілізували попри непридатність до служби. У ДБР повідомили, яке покарання загрожує військовослужбовцям.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про тимчасове бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК або не уточнили свої дані. Мета запропонованих змін — швидке залучення нових працівників, усунення кадрового дефіциту та нестачі робочої сили.