На Рівненщині схопили працівників ТЦК, які силою мобілізували чоловіка: як їх покарають

Військові примусово призвали українця, застосувавши проти нього фізичну силу. Правоохоронці з’ясували, як постраждалого знайшли й що з ним відбувалось у стінах військкомату.

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Деталями 3 червня поділились у Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР оголосили підозру офіцеру та двох військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК. 21 лютого працівники військкомату працювали у селі Іваннє, коли помітили чоловіка на велосипеді. Проти нього застосували сльозогінний газ, після чого насильно затягнули в машину.

Постраждалий мав з собою сигнальний пістолет і зробив постріл, щоб таким чином покликати на допомогу. За це його вирішили "покарати", завдавши численних ударів по тулубу й голові. Встановлено, що чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Фото, зроблене під час вручення підозри Фото: ДБР

Під фізичним тиском він надав свої дані військовим і після цього був насильно доставлений у ТЦК. Ще у 2019 році затриманий був визнаний непридатним до служби, але ВЛК це проігнорувала. Врешті спійманого у селі чоловіка мобілізували до однієї з військових частин Рівненської області.

Троє фігурантів справи підозрюються у незаконному позбавленні волі людини з заподіянням фізичних страждань, вчиненому групою без попередньої змови. Двох з них також підозрюють у катуванні, вчиненому групою без попередньої змови, з метою примусити до дій проти волі або покарати за певні дії. За це військовослужбовцям загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, керівник Харківського обласного ТЦК Олександр Конєв розповів, що працівника військкомату, який "засвітився" на скандальному відео з побиттям вчителя, попри інвалідність перевели в бойову бригаду.

Нардеп Юрій Камельчук заявляв, що командування ставить перед ТЦК високі мобілізаційні норми, тому військові часто не зважають на бронь або відстрочку. З його слів, працівники військкоматів навіть спеціально викликають кур’єрів, працюючи "просто на показник".