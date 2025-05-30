"Ловлять усіх підряд": один працівник ТЦК має спіймати 12 осіб за день, — нардеп (відео)

Військове командування ставить перед українськими ТЦК високі мобілізаційні норми. Часто військкомb не дивляться на відстрочки від служби, ступені інвалідності та бронь.

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Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

Працівники ТЦК діють як можуть через незнання елементарних юридичних питань

Через такі умови, за його словами, спостерігається стихійний вилов людей. Фізична та розумова кондиції часто не мають значення.

"Ловлять буквально всіх. Дійшло до того, що навіть фахівці в медкомісіях ТЦК кажуть, кого ви нам привезли? Кур'єрів доставки спеціально викликають і захоплюють у полон", — пояснює політик.

Силова мобілізація в Україні відбувається через недопрацювання рекрутингових центрів ЗСУ та неповагу військкомів до українців, зауважив Камельчук.

Працівники ТЦК діють як можуть через незнання елементарних юридичних питань і людської психології, застосовуючи фізичну силу замість діалогу при першому контакті.

"Діють чотири на одного, десять на одного. Це абсолютно не нормально. Потрібно хоча б дивитися на документи, стан здоров'я людини. Вони працюють просто на показник, їхні керівники видають премії", — сказав нардеп.

Камельчук зазначив, що існує багато прикладів, коли військкомам плювати на відстрочки, ступені інвалідності та наявність броні.

"Упаковують і потім розбираються... Після такого ми бачимо інциденти, як у Кам'янці-Подільському", — підсумував він.

Зазначимо, що ОК "Захід" уже визнає почастішання випадків нападу на співробітників ТЦК. З початку поточного року тільки на заході України зафіксовано 12 інцидентів з агресією і нанесенням тілесних ушкоджень військкомам.

У Кам'янці-Подільському 29 травня сталася серйозна сутичка зі співробітниками ТЦК через силове затримання чоловіка.