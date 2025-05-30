Заблокували авто й порізали шини: у Кам'янці-Подільському сталася масова сутичка з ТЦК (відео)

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області ввечері 29 травня стався конфлікт місцевих жителів зі співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Службовий автомобіль працівників ТЦК заблокував натовп із близько 100 містян.

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Відео сутички поширили місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють адмінам каналів, що причиною конфлікту з ТЦК нібито стало силове затримання чоловіка, під час якого зачепили й жінку.

Місцеві пабліки повідомляють про масовий конфлікт жителів Кам'янця-Подільського з працівниками ТЦК Фото: скриншот

Конфлікт із ТЦК у Кам'янці-Подільському: реакція відомства

Група комунікації Хмельницького обласного ТЦК та СП назвала інцидент грубим перешкоджанням діяльності представників Збройних сил України та організованим спротивом виконанню військовими службових обов'язків.

В обласному ТЦК відреагували на сутичку містян з мобільною групою оповіщення в Кам'янці-Подільському Фото: скриншот

За словами представників обласного ТЦК, близько 100 місцевих жителів заблокували авто групи мобільного сповіщення та порізали шини.

На місце викликали правоохоронців і військову службу правопорядку, наразі проводяться слідчі дії.

В ТЦК нагадали, що подібні дії за статтею 114-1 Кримінального кодексу України під час воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада чи інший тяжкий злочин проти Національної безпеки України, а також відповідальність передбачена за опір працівникам правоохоронних органів та військовослужбовцям, хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов’язків за статтями 342, 345 та 346 ККУ.

У групі комунікації наголосили, що ЗСУ діють у межах своїх законних повноважень, і перешкоджання їхній діяльності не залишиться без правової оцінки.

Нагадаємо, в Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 29 травня повідомили, що військовослужбовець ТЦК отримав травми через вибухівку біля його автомобіля. Лікарі були змушені ампутувати кисть його руки.

Уповноважена з захисту прав військових Ольга Решетилова в опублікованому 12 травня інтерв'ю розповіла, що українські бійці, які перебували в російському полоні, були здивовані кадрами бійок людей з працівниками ТЦК і не могли повірити, що люди не хочуть захищати свою країну.