Заблокировали авто и порезали шины: в Каменце-Подольском произошла массовая стычка с ТЦК (видео)

В Каменце-Подольском Хмельницкой области вечером 29 мая произошел конфликт местных жителей с сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Служебный автомобиль работников ТЦК заблокировала толпа из около 100 горожан.

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Видео стычки распространили местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают админам каналов, что причиной конфликта с ТЦК якобы стало силовое задержание мужчины, во время которого задели и женщину.

Местные паблики сообщают о массовом конфликте жителей Каменца-Подольского с работниками ТЦК Фото: скриншот

Конфликт с ТЦК в Каменце-Подольском: реакция ведомства

Группа коммуникации Хмельницкого областного ТЦК и СП назвала инцидент грубым препятствованием деятельности представителей Вооруженных сил Украины и организованным сопротивлением выполнению военными служебных обязанностей.

В областном ТЦК отреагировали на столкновение горожан с мобильной группой оповещения в Каменце-Подольском Фото: скриншот

По словам представителей областного ТЦК, около 100 местных жителей заблокировали авто группы мобильного оповещения и порезали шины.

На место вызвали правоохранителей и военную службу правопорядка, сейчас проводятся следственные действия.

В ТЦК напомнили, что подобные действия по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины во время военного положения могут квалифицироваться как государственная измена или другое тяжкое преступление против Национальной безопасности Украины, а также ответственность предусмотрена за сопротивление работникам правоохранительных органов и военнослужащим, хулиганство, повреждение имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей по статьям 342, 345 и 346 УКУ.

В группе коммуникации отметили, что ВСУ действуют в пределах своих законных полномочий, и препятствование их деятельности не останется без правовой оценки.

Напомним, в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки 29 мая сообщили, что военнослужащий ТЦК получил травмы из-за взрывчатки возле его автомобиля. Врачи были вынуждены ампутировать кисть его руки.

Уполномоченная по защите прав военных Ольга Решетилова в опубликованном 12 мая интервью рассказала, что украинские бойцы, которые находились в российском плену, были удивлены кадрами драк людей с работниками ТЦК и не могли поверить, что люди не хотят защищать свою страну.