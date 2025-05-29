Ампутировали руку: военнослужащий ТЦК на Харьковщине получил травмы из-за взрывчатки

На Харьковщине военнослужащему ТЦК ампутировали кисть руки из-за взрыва, который произошел возле его автомобиля. Ранее мужчина служил в боевой бригаде, а в ТЦК его перевели по состоянию здоровья.

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Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Как говорится в сообщении, военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля. Мужчине оказали экстренную медицинскую помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки. Угрозы жизни военнослужащего нет, сейчас он находится под наблюдением медиков.

"Обидно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу", — отметили в ТЦК.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту орган досудебного расследования внес сведения в ЕРДР, открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

В частности, в областном и подчиненных районных ТЦК и СП проводят дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Напомним, полицейские задержали группу лиц, причастных к нападению на военнослужащих ТЦК и СП в городе Черкассы.

Фокус также писал, что в Кременчуге задержали двух нападавших на ТЦК, которые применили травматический пистолет.