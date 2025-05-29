Ампутували руку: військовослужбовець ТЦК на Харківщині отримав травми через вибухівку

На Харківщині військовослужбовцю ТЦК ампутували кисть руки через вибух, який стався біля його автомобіля. Раніше чоловік служив у бойовій бригаді, а в ТЦК його перевели за станом здоров'я.

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Про це повідомили в Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Як йдеться у повідомленні, військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Чоловіку надали екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Загрози життю військовослужбовця немає, наразі він перебуває під наглядом медиків.

"Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу", — зазначили в ТЦК.

Причини та обставини події з'ясовують. За даним фактом орган досудового розслідування вніс відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Зокрема, в обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП проводять додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Нагадаємо, поліцейські затримали групу осіб, причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК та СП у місті Черкаси.

Фокус також писав, що в Кременчуці затримали двох нападників на ТЦК, які застосували травматичний пістолет.