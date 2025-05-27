Побиття працівників ТЦК у Черкасах: чотирьох підозрюваних відправили у СІЗО (відео)

Серед затриманих — троє чоловіків та одна жінка. Інцидент трапився напередодні. Тоді натовп напав на працівників ТЦК, коли ті перевіряли документи у чоловіків на вулиці.

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Про це повідомили у Нацполіції Черкаської області.

Затримання тих, хто напав на працівників ТЦК в Черкасах

Поліцейські затримали групу осіб, причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК та СП у місті Черкаси.

Правоохоронці повідомили, що у межах відкритого кримінального провадження, завдяки злагодженим діям співробітників карного розшуку, спецпідрозділу Патрульної служби поліції особливого призначення, Черкаського районного управління поліції, відділу кримінального аналізу, слідчих підрозділів та інших служб, поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це — троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

В Черкасах затримали тих, хто напав на працівників ТЦК Фото: Нацполіція

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Троє затриманих опинились в ізоляторі тимчасового тримання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

В Черкасах затримали тих, хто напав на працівників ТЦК Фото: Нацполіція

Під час воєнного стану в Україні діє норма про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Таку заяву оприлюднили Сухопутні війська, до складу яких входять ТЦК та СП.

В Сухопутних військах нагадали, що ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема "під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз".

Там сказали, що перезавантажують роботу ТЦК та СП та роблять все, щоб вона стала "прозорою та відкритою". Але нагадали, що перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки, особливо зараз, коли Україна перебуває у правовому режимі воєнного стану.

"Наголошуємо: кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії. Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання — навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням", — сказали у Сухопутних військах.

Напад на працівників ТЦК у Черкасах

Інцидент трапився у понеділок, 26 травня. Натовп напав на працівників ТЦК, коли ті перевіряли військово-облікові дані у чоловіків на вулиці Різдвяній.

Напад на працівників ТЦК в Черкасах

"Громадяни спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", — заявили у ТЦК.

А 26 травня Полтавський обласний військкомат розповів про напад на ТЦК в Кременчуку. Вказано, семеро осіб напали на військових та погрожували перцевим балончиком та травматичним пістолетом.

25 травня на працівників ТЦК напав натовп молодиків у Кременчуку.