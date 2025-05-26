У Черкасах люди напали на військових ТЦК: що сказали у обласному військкоматі (відео)

Група жителів Черкас кричала та штовхала працівників територіального центру комплектування. На відео з місця подій фігурує натовп чоловіків та жінок, які кидались на двох військових. У обласному військкоматі заявили, що поліція відкрила справу за кримінальною статтею.

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Про напад на ТЦК ідеться у дописі Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, опублікованому на сторінці Facebook.

Військкоми підтвердили інформацію з соцмереж, у яких поширювали відео з кадрами побиття військовослужбовців. Вказано, що відкрито кримінальне провадження за фактом нападу. Правоохоронці почали слідчі дії, опитують свідків та підозрюваних, ідеться у повідомленні. Нападники підозрюються у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 296 — хуліганські дії проти представників влади. Якщо суд визнає їхню провину, то може відправити у в'язницю на термін до п'яти років.

Пресслужба терцентру комплектування також розповіла деталі інциденту в Черкасах. Як з'ясувалось, працівники ТЦК намагались перевірити у чоловіка військово-облікові документи, а він у відповідь "спровокував конфлікт".

"Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців, проводяться необхідні слідчі та оперативні заходи", — повідомили у Черкаському військкоматі.

Напад на ТЦК - пояснення Черкаського військкомату 26 травня Фото: Скриншот

Напад на ТЦК — деталі

На відео з пабліку "Типові Черкаси" показали, що сталось на міському подвір'ї. Бачимо двох людей у військовій формі, оточених десятком громадян. До військових кидаються чоловіки, розмахують кулаками та кричать, застосовуючи обсценну лексику. Один чолов'яга вдарив військового ногою, інший — щось говорив, підійшовши впритул. Тим часом жінка записувала події на відео, а інший громадянин у чорному одязі намагався відігнати нападників.

Допис з кадрами з Черкас з'явився у мережі вдень 26 травня. Вказується, що подія сталась на вул. Різдвяній, буд. 40.

Зазначимо, 26 травня Полтавський обласний військкомат розповів про напад на ТЦК в Кременчуку. Вказано, семеро осіб напали на військових та погрожували перцевим балончиком та травматичним пістолетом. Подія сталась на площі посеред міста, а свідки запевняли, начебто одного з нападників повалили на землю з велосипеда. Поліція затримала двох з семи нападників, а решту ще шукають, ідеться у дописі.

Відео з кадрами нападу на військкомів у Кременчуку з'явилось у місцевих пабліках 25 травня. Бачимо, що працівники ТЦК перебували у машині, а на них кидалась зграя молодиків. У дописі навели коментар одного зі свідків інциденту. Він заявив, що машина наздогнала велосипедиста, кинули його на землю, а потім підійшла група людей, яка "дала здачі".

Нагадуємо, 24 травня Черкаський обласний військкомат коментував ще один напад на ТЦК, під час якого двоє громадян побили військкома.