Застосували травматичний пістолет: затримано двох нападників на ТЦК в Кременчуці

Двох із семи чоловіків, підозрюваних у нападі з перцевим балончиком і травматичним пістолетом на співробітників ТЦК та СП у Кременчуці, затримали та взяли під варту.

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Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на сторінці у Facebook 26 травня.

В територіальному центрі стверджують, що 25 травня в Кременчуці група з семи осіб напала на військовослужбовців районного ТЦК та СП, коли ті здійснювали заходи оповіщення. За словами пресслужби відомства, підозрювані в нападі застосували перцевий балончик і травматичний пістолет та пошкодили автівку групи оповіщення.

Повідомляється, що правоохоронці ідентифікували та взяли під варту двох підозрюваних протягом доби, а розшук решти триває. До поліції направили звернення щодо порушення кримінальних проваджень за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) і 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обидві статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

"Чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб, встановить слідство", — написали в Полтавському ОТЦК та СП.

Напад на ТЦК в Кременчуці: що відомо

Про те, що кілька чоловіків у Кременчуці напали на ТЦК із молотками, повідомили 25 травня місцеві пабліки. Очевидці розповідали, що інцидент стався після того, як співробітники територіального центру догнали та повалили одного з громадян з велосипеда, щоб перевірити військово-облікові документи. Тоді до місця конфлікту підійшли ще кілька чоловіків і зав'язалася бійка, під час якої було пошкоджено службове авто ТЦК.

Нагадаємо, 7 травня в Черкасах працівника ТЦК побили двоє чоловіків. В Черкаському обласному ТЦК та СП розповіли, що військовий був захисником Донецького аеропорту та брав участь у бойових діях у Харківській області.