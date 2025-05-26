Применили травматический пистолет: задержаны двое нападавших на ТЦК в Кременчуге

Двух из семи мужчин, подозреваемых в нападении с перцовым баллончиком и травматическим пистолетом на сотрудников ТЦК и СП в Кременчуге, задержали и взяли под стражу.

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Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки на странице в Facebook 26 мая.

В территориальном центре утверждают, что 25 мая в Кременчуге группа из семи человек напала на военнослужащих районного ТЦК и СП, когда те осуществляли мероприятия оповещения. По словам пресс-службы ведомства, подозреваемые в нападении применили перцовый баллончик и травматический пистолет и повредили автомобиль группы оповещения.

Сообщается, что правоохранители идентифицировали и взяли под стражу двух подозреваемых в течение суток, а розыск остальных продолжается. В полицию направили обращение о возбуждении уголовных производств по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) и 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

"Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие", — написали в Полтавском ОТЦК и СП.

Нападение на ТЦК в Кременчуге: что известно

О том, что несколько мужчин в Кременчуге напали на ТЦК с молотками, сообщили 25 мая местные паблики. Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел после того, как сотрудники территориального центра догнали и повалили одного из граждан с велосипеда, чтобы проверить военно-учетные документы. Тогда к месту конфликта подошли еще несколько мужчин и завязалась драка, во время которой было повреждено служебное авто ТЦК.

Напомним, 7 мая в Черкассах работника ТЦК избили двое мужчин. В Черкасском областном ТЦК и СП рассказали, что военный был защитником Донецкого аэропорта и участвовал в боевых действиях в Харьковской области.