Разбили авто: в Кременчуге мужчины напали на ТЦК с молотками (видео)

В Кременчуге местные жители совершили нападение на сотрудников Территориального центра комплектования на автомобиле после того, как они якобы задержали мужчину для проверки документов.

Related video

Об этом сообщает местный канал "Х Кременчук".

По данным источника, несколько мужчин атаковали служебный автомобиль ТЦК, разбив его молотками.

Инцидент произошел после того, как работники ТЦК остановили одного из граждан для проверки документов.

"ТЦК гнались за парнем — он был сам на велосипеде, свалили парня. Потом подошли ребята, а ТЦК на них начали руки распускать. И потом ребята дали им сдачи", — говорится на канале со слов очевидцев.

После нападения сотрудники военкомата покинули место происшествия.

В настоящее время на месте происшествия правоохранители разбираются в этой ситуации.

Ранее стало известно, что военкомы ударили мужчину и посадили в авто. В сети появилось видео, на котором несколько человек в военной форме и балаклавах избивают мужчину и затягивают его в автомобиль.

Также в Черкассах работник ТЦК остановил двух мужчин для проверки военно-учетных документов, однако они избили военного и скрылись с места происшествия. Пострадавший был защитником Донецкого аэропорта, а подозреваемые вскоре были задержаны.

Впоследствии сообщалось, что во Львовской области сотруднику ТЦК сломали ребра. В центре комплектования отметили, что военнослужащего избили восемь человек во время проверки документов.