ТЦК в балаклавах: на Львовщине военкомы ударили мужчину и посадили в авто, — соцсети (видео)

В городе Стрый (Львовская область) разгорелся очередной скандал вокруг методов мобилизации. В сети появилось видео, на котором несколько человек в военной форме и балаклавах избивают мужчину и затягивают его в автомобиль.

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Видео было появилось в местном Telegram-канале "Львовыч". Отмечается, что мужчины в форме являются представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На записи видно, что мужчина не оказывал агрессивного сопротивления, однако при этом лица в форме к нему применили физическую силу. Люди, которые проводили "задержание", скрывали лица и не имели опознавательных знаков.

"Нанесли несколько ударов в живот и насильно запихнули в автомобиль. Сообщают, что это видео вечерней мобилизации в Стрые. Представители ТЦК были в балаклавах и скрывали свои лица", — таким образом подписано видео.

На момент выхода материала представители Львовского областного ТЦК и СП никаким образом не комментировали видео.

Напомним, недавно во Львове представители местного ТЦК похитили и избили ветерана войны, 24-летнего Андрея Баглая. В то же время в ТЦК заявили, что проведут расследование данного инцидента.

Недавно военнообязанный в Николаевской области порезал себе руку перед прохождением военно-врачебной комиссии в одном из районных ТЦК. Там назвали инцидент "перфомансом" в знак "протеста".

Ранее Фокус писал, что работникам ТЦК могут разработать другую форму. С соответствующим требованием к Верховной Раде Украины и Кабинету министров обратился народный депутат Алексей Гончаренко, мотивируя стыд военных надевать форму в отпуске.