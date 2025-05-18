Во Львове работники ТЦК похитили и избили ветерана войны: что говорят в военкомате (фото, видео)

Во Львове представители местного ТЦК похитили и избили ветерана войны, 24-летнего Андрея Баглая. В то же время, в ТЦК заявили, что проведут расследование данного инцидента.

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Видео с рассказом ветерана войны разместил один из львовских пабликов.

На кадрах заметно мужчину, который назвал себя Андреем Баглаем. По словам мужчины, в ночь на 17 мая 2025 года, около 23:30, он шел на улице Кульпарковской, когда подъехал микроавтобус, из которого выскочили пять человек в форме и напали на мужчину.

Он говорит, что мужчины ударили его со спины, не предъявили никаких документов и силой затолкали в транспорт. Далее, по словам Баглая, его били по голове, а также возили по улицам Львова в течение часа. Лишь через некоторое время у мужчины спросили анкетные данные, вернули телефон, а затем — выбросили из автобуса на одной из улиц города.

Сам ветеран говорит, что имеет третью группу инвалидности и был уволен со службы по состоянию здоровья. На видео мужчина заявляет, что он получил гематомы, а также зафиксировал на видео номерные знаки транспорта, где его держали в течение часа.

Какой была реакция ТЦК

Впоследствии Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что им стало известно о видеозаписи с нацгвардейцем, которая стала "предметом общественного обсуждения".

"Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Проверяем кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду", — говорится в сообщении.

Реакция ТЦК на инцидент с ветераном во Львове (скриншот из Facebook)

Во Львовском областном ТЦК добавили, что в случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные понесут ответственность по закону.

"Мы заинтересованы в как можно более быстром выяснении всех подробностей", — говорится в комментарии областного центра комплектования.

Ранее сообщалось, что жительница Светловодска обвинила ТЦК в избиении ее отца. По ее словам, сотрудники центра комплектования избили мужчину и пытались посадить в "бус" несмотря на его непригодность

Впоследствии стало известно, что харьковчанин погиб, выпрыгнув из окна ТЦК. В то же время родные погибшего убеждены, что мужчина мог погибнуть от рук работников центра комплектования.