Харьковчанин погиб, выпрыгнув из окна ТЦК: родные не верят в самоубийство, — соцсети

В Харькове 39-летний мужчины выпрыгнул с третьего этажа здания на территории ТЦК и скончался от полученных травм.

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Об инциденте, который случился 12 мая, полиция Харьковщины сообщила шесть дней спустя.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела они не обнаружили признаков насильственной смерти, зафиксировав травмы, полученные в результате падения с высоты.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство". Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Следствие по делу продолжается.

Тем временем родные и друзья погибшего не согласны с версией полиции, о чем пишет местный телеграмм-канал "Х*** Харьков". По их словам, мужчину дважды задерживали. Первый раз его избили, а через три дня снова задержали и отвезли в ТЦК. Впоследствии родным сообщили о его смерти, назвав это самоубийством.

В полиции эти заявления категорически отрицают.

Ранее жительница Светловодска Кировоградской области в соцсетях пожаловалась на силовую мобилизацию ее отца. По ее словам, сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки избили мужчину и пытались посадить в "бус", несмотря на его непригодность.

Напомним, Фокус писал, что военного ТЦК в Харькове, который бил в живот учителя истории, отстранили от работы, а инцидент квалифицировали как "хулиганство". Мы также рассказывали, что народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что работникам ТЦК следует выдавать отдельную форму, а не "пиксель", как у действующих военных ВСУ.