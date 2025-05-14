Расследуют "хулиганство": военного ТЦК в Харькове отстранили от работы из-за избиения учителя

В сети распространилось видео, на котором военнослужащий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Харькове бьет в живот учителя истории. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство", однако подозрение работник ТЦК пока не получал.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области корреспонденту информационного агентства Укринформ.

В комментарии журналистам пресс-секретарь Харьковского областного ТЦК и СП Елена Родина в комментарии агентству подтвердила, что мужчина в военной форме на видео является сотрудником территориального центра, и отметила, что он отстранен от работы. В ведомстве проводят служебное расследование.

"Мы осуждаем поведение военнослужащего, так не должно быть, что бы ни происходило, что бы ему ни сказали. Мы также понимаем, что это военнослужащий с фронта, и просто так он такого бы не сделал, хотя это, конечно же, не является нормой", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, сотрудник ТЦК имеет статус участника боевых действий.

Избиение учителя сотрудником ТЦК в Харькове: комментарий адвоката

Адвокат Роман Лихачев в комментарии информационному агентству предположил, что наказание по статье "хулиганство" может быть мягче, чем ожидает общество. Он отметил, без медицинской экспертизы и телесных повреждений уголовного производства не будет вообще.

"Относительно квалификации. Полиция действует таким образом, якобы не знает, что речь идет о военнослужащих. Насколько я понимаю, фигурируют "люди в военной форме", то есть это даже не военные, а "похожие на военных". И из тех дел, которые мне попадались, потом человека-фигуранта увольняют задним числом, или он оказывается представителем добровольческого формирования, поэтому полностью отпадает эта квалификация — нанесение телесных повреждений именно представителями военкоматов", — пояснил Лихачев.

Если бы было четко определено, что правонарушителем является военнослужащий ТЦК, уголовным производством должно было бы заниматься Государственное бюро расследований, добавил адвокат.

Решить проблему конфликтов с ТЦК, по мнению Лихачева, могли бы боди-камеры.

Начальник информационного отдела Дергачевского городского совета, друг пострадавшего Александр Кулик в свою очередь заявляет, что учителя избил военнослужащий Сергей В. По словам Александра Кулика, ныне сотрудник ТЦК ранее публиковал в социальных сетях антиукраинские сообщения и высказывался в поддержку "Антимайдана".

Сотрудник ТЦК в Харькове бил учителя в живот

Местные паблики 11 мая распространили видео, на котором военнослужащий ТЦК и СП дважды бьет в живот молодого человека, одетого в гражданское. В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали кадры и заявили, что инцидент произошел из-за "провокационных действий со стороны гражданина", однако осудили применение военным физической силы и обязались провести служебное расследование.

Городской голова Харькова Игорь Терехов 13 мая выступил в защиту харьковчанина, которого ударил работник ТЦК. Он рассказал, что пострадавший работает учителем и преподает в старших классах историю и "Защиту Отечества". По словам мэра, молодой человек имеет бронирование от мобилизации и имел все необходимые документы с собой, однако несмотря на отсутствие агрессии с его стороны работники ТЦК применили к нему силу. Терехов обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать инцидент.