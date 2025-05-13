Это позор: Терехов защитил харьковчанина, которого ударил работник ТЦК (фото)

Городской голова Харькова Игорь Терехов отреагировал на скандал с терцентром комплектования, во время которого пострадал харьковчанин. Терехов встретился с пострадавшим и пожал ему руку. Чиновник объяснил, что избили учителя школы, который преподает старшеклассникам "Защиту Отечества".

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Реакция на скандал с ТЦК появилась в Telegram-канале харьковского мэра.

Сообщение Терехова о конфликте с участием военкома и гражданского опубликовали днем 13 мая, через двое суток после первых публикаций в соцсетях. По мнению городского головы, видео с мужчиной, которого избили средь бела дня на улице, является позорным. После этого чиновник рассказал о пострадавшем. Выяснилось, что это учитель истории и "Защиты отечества". Кроме того — классный руководитель 8 класса, добавил он. Согласно данным мэра, у пострадавшего есть бронирование от мобилизации и он имел при себе все необходимые документы. Впрочем, его все же избили, хотя он не проявлял агрессии к работникам ТЦК, говорится в заметке.

"Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Он не нарушал закон, не провоцировал конфликта и не оказывал сопротивления. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему силы", — подчеркнул Терехов.

Городской голова напомнил, что работники военкоматов выполняют важную миссию. При этом случаи, зафиксированные на видео, "играют на пользу врагу и раскалывают общество изнутри". Терехов написал, что требует от правоохранительных органов расследовать сандал с ТЦК.

"Это уже не просто очередной инцидент — это принципиальный вопрос справедливости", — подытожил он.

Скандал с ТЦК — комментарий Терехова об избиении учителя школы Фото: Скриншот

Игорь Терехов также опубликовал фото с мужчиной, который фигурирует на видео с избиением. Камера зафиксировала, как городской голова жмет руку пострадавшему. Как зовут харьковчанина, Терехов не написал.

Скандал с ТЦК — Терехов жмет руку пострадавшему Фото: Игорь Терехов/telegram

Скандал с ТЦК — что произошло в Харькове

Отметим, 11 мая в соцсетях появились полуминутной записью скандала ТЦК с неизвестным в Харькове. На видео видим автомат с водой, неизвестного в голубой куртке и с пол десятка мужчин в военной форме, которые его окружили. Один из военных подошел вплотную к гражданскому, оглянулся вокруг и ударил мужчину в живот. Когда тот скрутился от боли, военный ударил еще раз, свидетельствует видео с места событий. За кадром слышен возмущенный голос женщины, которая записала инцидент, а также голос другого мужчины, который предлагает обратиться, вероятно, в военную полицию.

На инцидент отреагировали в Харьковском областном терцентре комплектования. На странице Facebook учреждения появилось сообщение о том, что гражданин вел себя "провокационно". Также отмечалось, что начали служебное расследование по скандальному избиению. Заявление военкомата опубликовали 12 мая: более новых сообщений о драке нет.

Напоминаем, в марте полиция Харьковской области отреагировала на скандал с ТЦК, во время которого военком начал стрелять по автомобилю.