Це ганьба: Терехов захистив харків'янина, якого вдарив працівник ТЦК (фото)

Міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на скандал з терцентром комплектування, під час якого постраждав харків'янин. Терехов зустрівся з потерпілим і потиснув йому руку. Посадовець пояснив, що побили вчителя школи, який викладає старшокласникам "Захист Вітчизни".

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Реакція на скандал з ТЦК з'явилась у Telegram-каналі харківського мера.

Допис Терехова про конфлікт за участю військкомів та цивільного опублікували вдень 13 травня, через дві доби після перших публікацій у соцмережах. На думку міського голови, відео з чоловіком, якого побили серед білого дня на вулиці, є ганебним. Після цього посадовець розповів про потерпілого. З'ясувалось, що це вчитель історії та "Захисту вітчизни". Крім того — класний керівник 8 класу, додав він. Згідно з даними мера, у потерпілого є бронювання від мобілізації й він мав при собі всі необхідні документи. Втім, його все ж побили, хоч він не проявляв агресії до працівників ТЦК, ідеться у дописі.

"Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили", — наголосив Терехов.

Міський голова нагадав, що працівники військкоматів виконують важливу місію. При цьому випадки, зафіксовані на відео, "грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини". Терехов написав, що вимагає від правоохоронних органів розслідувати сандал з ТЦК.

"Це вже не просто черговий інцидент — це принципове питання справедливості", — підсумував він.

Скандал з ТЦК - коментар Терехов про побиття вчителя школи Фото: Скриншот

Ігор Терехов також опублікував фото з чоловіком, який фігурує на відео з побиттям. Камера зафіксувала, як міський голова тисне руку потерпілому. Як звати харків'янина, Терехов не написав.

Скандал з ТЦК - Терехов тисне руку потерпілому Фото: Ігор Терехов/telegram

Скандал з ТЦК — що сталось у Харкові

Зазначимо, 11 травня у соцмережах з'явились півхвилинним записом скандалу ТЦК з невідомим у Харкові. На відео бачимо автомат з водою, невідомого у блакитній куртці та з пів десятка чоловіків у військовій формі, які його оточили. Один з військових підійшов впритул до цивільного, оглянувся навколо та вдарив чоловіка у живіт. Коли той скрутився від болю, військовий вдарив ще раз, свідчить відео з місця подій. За кадром чути обурений голос жінки, яка записала інцидент, а також голос іншого чоловіка, який пропонує звернутись, ймовірно, у військову поліцію.

На інцидент відреагували у Харківському обласному терцентрі комплектування. На сторінці Facebook установи з'явився допис про те, що громадянин поводився "провокаційно". Також наголошувалось, що почали службове розслідування щодо скандального побиття. Заяву військкомату опублікували 12 травня: новіших повідомлень щодо бійки немає.

Нагадуємо, у березні поліція Харківської області відреагувала на скандал з ТЦК, під час якого військком почав стріляти по автомобілю.