У Харкові працівники ТЦК почали стріляти із травматичної зброї, коли чоловік намагався втекти: подробиці

Чоловіка зупинили, коли той їхав за кермом автомобіля та порушив ПДР: на вимогу надати військово-облікові документи від не відреагував, а потім спробував втекти.

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Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту, що трапився у Салтівському районі Харкова. Там один із представників ТЦК відкрив вогонь із травматичної зброї по чоловікові, що спробував втекти. Підозрюваного чекає кримінальна відповідальність за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Про подробиці повідомили на Telegram-сторінці поліції Харківської області увечері 5 березня.

Інцидент трапився, коли поліція у супроводі співробітників ТЦК зупинила автомобіль Daewoo Lanos, водій якого порушив правила дорожнього руху. Повідомляється, що коли поліція почала вимагати у чоловіка документи для складення адміністративного протоколу, той не реагував, як і на запит ТЦК щодо надання військово-облікових документів. Зрештою, чоловік спробував втекти.

У відповідь на спробу втечі один із переслідувачів відкрив вогонь із травматичної зброї.

"Під час переслідування порушника один із військовослужбовців ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї", — йдеться у повідомленні поліції.

Скріншот | допис поліції

За інформацією, наданою у відомстві, внаслідок інциденту постраждалих немає. Ушкоджень зазнав лише вищезгаданий автомобіль Daewoo Lanos, у якому від пострілів повилітало скло.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини інциденту, зокрема ушкодження транспортного засобу. Також за фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Такі дії можуть каратися позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про інцидент із ТЦК на Івано-Франківщині, де представники відомства мобілізували росіянина. Справу розглянули у суді, як стало відомо 5 березня.

Також раніше трапився інцидент із ТЦК у Кременчуці, де чоловік після проходження ВЛК перебував у приміщенні центру комплектування та очікував на відправлення. Йому стало погано й він знепритомнів, а невдовзі помер, як дізнавався Фокус 3 березня.