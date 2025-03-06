В Харькове работники ТЦК начали стрелять из травматического оружия, когда мужчина пытался убежать: подробности

Мужчину остановили, когда тот ехал за рулем автомобиля и нарушил ПДД: на требование предоставить военно-учетные документы от не отреагировал, а затем попытался скрыться.

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Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту инцидента, произошедшего в Салтовском районе Харькова. Там один из представителей ТЦК открыл огонь из травматического оружия по мужчине, который попытался убежать. Подозреваемого ждет уголовная ответственность по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. О подробностях сообщили на Telegram-странице полиции Харьковской области вечером 5 марта.

Инцидент произошел, когда полиция в сопровождении сотрудников ТЦК остановила автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Сообщается, что когда полиция начала требовать у мужчины документы для составления административного протокола, тот не реагировал, как и на запрос ТЦК о предоставлении военно-учетных документов. В конце концов, мужчина попытался скрыться.

В ответ на попытку побега один из преследователей открыл огонь из травматического оружия.

"Во время преследования нарушителя один из военнослужащих ТЦК и СП совершил несколько выстрелов из травматического оружия", — говорится в сообщении полиции.

Скриншот | сообщение полиции

По информации, предоставленной в ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет. Повреждения получил только вышеупомянутый автомобиль Daewoo Lanos, в котором от выстрелов повылетало стекло.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента, в частности повреждения транспортного средства. Также по факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. Такие действия могут наказываться лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее Фокус сообщал об инциденте с ТЦК на Ивано-Франковщине, где представители ведомства мобилизовали россиянина. Дело рассмотрели в суде, как стало известно 5 марта.

Также ранее произошел инцидент с ТЦК в Кременчуге, где мужчина после прохождения ВВК находился в помещении центра комплектования и ожидал отправки. Ему стало плохо и он потерял сознание, а вскоре умер, как узнавал Фокус 3 марта.