У Харкові співробітник ТЦК бив чоловіка в живіт: що сказали у відомстві (відео)
У Харкові співробітник Територіального центру комплектування (ТЦК) двічі вдарив чоловіка в живіт на вулиці.
Відповідні кадри поширили місцеві пабліки Харкова. На відео видно, як співробітник ТЦК завдає два удари в живіт хлопцеві, одягненому в цивільний одяг. У відповідь молодий чоловік не проявляє агресії.
Що кажуть у ТЦК
Інцидент прокоментували на офіційній сторінці Харківського обласного ТЦК і СП у Facebook. У відомстві заявили, що конфлікт виник унаслідок "провокаційних дій з боку громадянина".Важливо
"Керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК і СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного або психологічного тиску є неприпустимими та забороненими", — йдеться в заяві.
У ТЦК зобов'язалися провести службове розслідування, за результатами якого винні будуть притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, раніше в Харкові представник ТЦК відкрив вогонь із травматичної зброї по чоловікові, який спробував утекти.
Також повідомлялося, що у Львові співробітники ТЦК тягли по асфальту чоловіка, який відмовився показувати документи.