У Харкові співробітник ТЦК бив чоловіка в живіт: що сказали у відомстві (відео)

У Харкові співробітник Територіального центру комплектування (ТЦК) двічі вдарив чоловіка в живіт на вулиці.

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Відповідні кадри поширили місцеві пабліки Харкова. На відео видно, як співробітник ТЦК завдає два удари в живіт хлопцеві, одягненому в цивільний одяг. У відповідь молодий чоловік не проявляє агресії.

Конфлікт із ТЦК у Харкові

Що кажуть у ТЦК

Інцидент прокоментували на офіційній сторінці Харківського обласного ТЦК і СП у Facebook. У відомстві заявили, що конфлікт виник унаслідок "провокаційних дій з боку громадянина".

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"Керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК і СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного або психологічного тиску є неприпустимими та забороненими", — йдеться в заяві.

У ТЦК зобов'язалися провести службове розслідування, за результатами якого винні будуть притягнуті до відповідальності.

Реакція ТЦК на інцидент у Харкові Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше в Харкові представник ТЦК відкрив вогонь із травматичної зброї по чоловікові, який спробував утекти.

Також повідомлялося, що у Львові співробітники ТЦК тягли по асфальту чоловіка, який відмовився показувати документи.