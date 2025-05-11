В Харькове сотрудник ТЦК бил мужчину в живот: что сказали в ведомстве (видео)

В Харькове сотрудник Территориального центра комплектования (ТЦК) дважды ударил мужчину в живот на улице.

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Соответствующие кадры распространили местные паблики Харькова. На видео видно, как сотрудник ТЦК наносит два удара в живот парню, одетому в гражданскую одежду. В ответ молодой человек не проявляет агрессию.

Конфликт с ТЦК в Харькове

Что говорят в ТЦК

Инцидент прокомментировали на официальной странице Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook. В ведомстве заявили, что конфликт возник в результате "провокационных действий со стороны гражданина".

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"Руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, который допустил участие в споре, переросшем в физическое противостояние. Подчеркиваем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", — говорится в заявлении.

В ТЦК обязались провести служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности.

Реакция ТЦК на инцидент в Харькове Фото: Скриншот

Напомним, ранее в Харькове представитель ТЦК открыл огонь из травматического оружия по мужчине, который попытался убежать.

Также сообщалось, что во Львове сотрудники ТЦК тащили по асфальту мужчину, который отказался показывать документы.