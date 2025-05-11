В Харькове сотрудник ТЦК бил мужчину в живот: что сказали в ведомстве (видео)
В Харькове сотрудник Территориального центра комплектования (ТЦК) дважды ударил мужчину в живот на улице.
Соответствующие кадры распространили местные паблики Харькова. На видео видно, как сотрудник ТЦК наносит два удара в живот парню, одетому в гражданскую одежду. В ответ молодой человек не проявляет агрессию.
Что говорят в ТЦК
Инцидент прокомментировали на официальной странице Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook. В ведомстве заявили, что конфликт возник в результате "провокационных действий со стороны гражданина".Важно
"Руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, который допустил участие в споре, переросшем в физическое противостояние. Подчеркиваем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", — говорится в заявлении.
В ТЦК обязались провести служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности.
Напомним, ранее в Харькове представитель ТЦК открыл огонь из травматического оружия по мужчине, который попытался убежать.
Также сообщалось, что во Львове сотрудники ТЦК тащили по асфальту мужчину, который отказался показывать документы.