В ТЦК объяснили, почему тащили мужчину по асфальту во Львове (видео)

Украинец во время толкотни потерял кроссовок и упал на тротуар, после чего начал кашлять. В соцсетях сообщали, что против него применили перцовый баллончик. Стало известно, что на самом деле вызвало конфликт.

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Инцидент, который произошел на улице Железнодорожной 6 мая, прокомментировала пресс-служба Львовского областного ТЦК.

Утром военнослужащие совместно с полицейскими проводили мероприятия по оповещению граждан. Остановили одного из украинцев для проверки документов, но он их показывать отказался и попытался убежать. Кроме того, как подчеркнули в ТЦК, словесно оскорблял силовиков и вел себя агрессивно.

Вскоре выяснилось, что гражданин находится в розыске как нарушитель воинского учета. Ему предложили проехать в военкомат, на что мужчина ответил отказом и сопротивлением. Тогда военные решили доставить его в ТЦК принудительно.

Пресс-служба отметила, что видео, которые распространяются в соцсетях, показывают лишь часть ситуации. Также в военкомате отметили, что по закону имеют право применять физическую силу в случае сопротивления и агрессии.

Других граждан попросили соблюдать требования законодательства и с уважением относиться к представителям оборонного сектора, воздерживаясь от провокаций или распространения искаженной информации. Украинцам напомнили, что закон обязывает мужчин в возрасте 18-60 лет во время военного положения носить при себе военно-учетные документы и демонстрировать их по требованию уполномоченных лиц.

Напомним, в СМИ публиковали перечень категорий граждан, которым в мае не будет угрожать мобилизация в Украине.

В Минобороны предупреждали, что с части медиков могут снять бронь от мобилизации. Это объясняется потребностью в соответствующих специалистах в ВСУ.