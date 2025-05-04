Их не мобилизуют: кто точно не будет подлежать призыву в Украине в мае

Военное положение в Украине продлили до 6 августа, вместе с ним продолжает действовать и всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву в ряды Вооружённых сил Украины, если у них нет законных оснований для отсрочки. Но некоторые мужчины не подлежат мобилизации.

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Об этом говорится в материале издания "УНИАН".

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат всеобщей мобилизации. При этом молодые люди с 18 лет считаются военнообязанными — они обязаны встать на воинский учет и пройти военно-врачебную комиссию.

Как пишут в источнике, мобилизации подлежат те, кто не имеет отсрочки или брони. Особое внимание при призыве уделяется людям с боевым опытом, а также специалистам: штурмовикам, артиллеристам, саперам и операторам беспилотников.

Мобилизация после 50 лет проводится на общих основаниях. И, по словам комбатов, очень много таких людей сегодня есть в рядах ВСУ, и очень малый процент этих лиц работает в штабах. Лица в возрасте 50-60 лет есть и на передовой, и в "горячих точках".

К основным категориям граждан, не подлежащих мобилизации, относятся следующие:

лица, имеющие инвалидность 1, 2 или 3 группы;

люди, которые признаны непригодными к военной службе по заключению ВВК;

мужчины старше 60 лет;

лица, осуществляющие постоянный уход за нетрудоспособными родными;

многодетные родители (трое или более детей);

люди, у которых жена/муж или один из родителей имеют инвалидность 1 или 2 группы;

студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты;

лица, осужденные за тяжкие преступления (к примеру, совершили умышленное убийство, сексуальное преступление).

Также не мобилизуют людей, у которых близкий родственник погиб или пропал без вести во время войны, или которые сами побывали в плену.

Напомним, в Минобразования информировали, что более 90% на аспирантуру в 2024 году были мужчинами призывного возраста, но повышение проходного балла для ЕВЭ значительную часть из них "отсеяло". В то же время обучение на контрактной основе для аспирантов отменено, поэтому учиться можно только на бюджете.

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского заявляли, что в результате сессии в июле 2024 года отчислили почти тысячу студентов. В то же время ЕВЭ для аспирантуры на 160 и более баллов сдали лишь 40% поступающих.