Їх не мобілізують: хто точно не підлягатиме призову в Україні в травні

Воєнний стан в Україні продовжили до 6 серпня, разом із ним продовжує діяти і загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову до лав Збройних сил України, якщо у них немає законних підстав для відстрочки. Але деякі чоловіки не підлягають мобілізації.

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Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

Чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають загальній мобілізації. При цьому молоді люди з 18 років вважаються військовозобов'язаними — вони зобов'язані стати на військовий облік і пройти військово-лікарську комісію.

Як пишуть у джерелі, мобілізації підлягають ті, хто не має відстрочки або броні. Особливу увагу під час призову приділяють людям із бойовим досвідом, а також фахівцям: штурмовикам, артилеристам, саперам і операторам безпілотників.

Мобілізація після 50 років проводиться на загальних підставах. І, за словами комбатів, дуже багато таких людей сьогодні є в лавах ЗСУ, і дуже малий відсоток цих осіб працює в штабах. Особи віком 50-60 років є і на передовій, і в "гарячих точках".

До основних категорій громадян, які не підлягають мобілізації, належать такі:

особи, які мають інвалідність 1, 2 або 3 групи;

люди, яких визнано непридатними до військової служби за висновком ВЛК;

чоловіки, старші за 60 років;

особи, які здійснюють постійний догляд за непрацездатними рідними;

багатодітні батьки (троє або більше дітей);

люди, у яких дружина/чоловік або один із батьків мають інвалідність 1 або 2 групи;

студенти денної або дуальної форми навчання, аспіранти;

особи, засуджені за тяжкі злочини (наприклад, скоїли умисне вбивство, сексуальний злочин).

Також не мобілізують людей, у яких близький родич загинув або пропав безвісти під час війни, або які самі побували в полоні.

Нагадаємо, у Міносвіти інформували, що понад 90% на аспірантуру у 2024 році були чоловіками призовного віку, але підвищення прохідного бала для ЄВІ значну частину з них "відсіяло". Водночас навчання на контрактній основі для аспірантів скасовано, тож навчатися можна лише на бюджеті.

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського заявляли, що внаслідок сесії в липні 2024 року відрахували майже тисячу студентів. Водночас ЄВІ для аспірантури на 160 і більше балів склали лише 40% вступників.