Мобілізація 2025: у Львові чоловіка без одного кросівка тягнули в бус по асфальту (відео)

Невідомий очевидець зафільмував штовханину на тротуарі. Чоловік кричав, падав і лежав на траві, але уникнути затримання йому це не допомогло.

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Відео конфлікту, ймовірно, з працівниками ТЦК 6 травня опублікували у медіа "Львівич".

"Ось таке затримання чоловіка сьогодні помітили у Львові. Сталося це на вулиці Залізничній", — зазначили автори контенту.

З чого почався конфлікт, з відео незрозуміло. Кадри починаються вже з того, що чоловік у цивільному лежить на тротуарі, а кілька чоловіків у камуфляжі тягнуть його асфальтом. В якийсь момент групі вдається підняти затриманого з землі за руки й ноги, але за пару метрів він падає.

Чоловік закричав від болю, схопив, ймовірно, військовослужбовця за ногу та закашлявся. Чоловіки у камуфляжі підняли його на ноги та почали штовхати далі, але він знову впав і почав чинити опір. Врешті-решт затриманого поволокли по асфальту, знову схопивши за кінцівки.

Неподалік місця штовханини на дорозі стояв білий бус, в який і затягнули чоловіка. Туди ж сіли й чоловіки у формі. Ще на самому початку відео під час штовханини з ноги затриманого злетів кросівок, але за ним ніхто не повертався.

В іншому Telegram-каналі "Труха" опублікували відео того ж конфлікту, але з іншого ракурсу. Зазначається, що спочатку проти чоловіка застосували перцевий балончик. На кадрах видно, як, ймовірно, військові тягнуть до білого буса цивільного без одного кросівка.

Реакція ТЦК

У Львівському обласному ТЦК на момент публікації матеріалу ще не коментували ситуацію.

Нагадаємо, українка заявила, що поліціянтка збила її 7-річну доньку, яка йшла по пішохідному переходу. Батька ж, який став свідком аварії, наступного дня мобілізували, коли той прийшов у відділок надати інформацію для розслідування.

В Одеському ТЦК пояснили, що чоловік перебував у розшуку і після уточнення даних був направлений на ВЛК. Його "зникнення" пояснили госпіталізацією через різке погіршення стану здоров’я, а також у військкоматі наголосили, що процедури мобілізації та ДТП жодним чином не пов’язані.