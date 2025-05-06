Мобилизация 2025: во Львове мужчину без одного кроссовка тащили в бус по асфальту (видео)

Неизвестный очевидец снял толкотню на тротуаре. Мужчина кричал, падал и лежал на траве, но избежать задержания ему это не помогло.

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Видео конфликта, вероятно, с работниками ТЦК 6 мая опубликовали в медиа "Львовыч".

"Вот такое задержание мужчины сегодня заметили во Львове. Произошло это на улице Железнодорожной", — отметили авторы контента.

С чего начался конфликт, из видео непонятно. Кадры начинаются уже с того, что мужчина в штатском лежит на тротуаре, а несколько мужчин в камуфляже тащат его по асфальту. В какой-то момент группе удается поднять задержанного с земли за руки и ноги, но через пару метров он падает.

Мужчина закричал от боли, схватил, вероятно, военнослужащего за ногу и закашлялся. Мужчины в камуфляже подняли его на ноги и начали толкать дальше, но он снова упал и начал сопротивляться. В конце концов задержанного поволокли по асфальту, снова схватив за конечности.

Неподалеку от места потасовки на дороге стоял белый бус, в который и затянули мужчину. Туда же сели и мужчины в форме. Еще в самом начале видео во время толкотни с ноги задержанного слетел кроссовок, но за ним никто не возвращался.

В другом Telegram-канале "Труха" опубликовали видео того же конфликта, но с другого ракурса. Отмечается, что сначала против мужчины применили перцовый баллончик. На кадрах видно, как, вероятно, военные тянут к белому бусу гражданского без одного кроссовка.

Реакция ТЦК

Во Львовском областном ТЦК на момент публикации материала еще не комментировали ситуацию.

Напомним, украинка заявила, что полицейская сбила ее 7-летнюю дочь, которая шла по пешеходному переходу. Отца же, который стал свидетелем аварии, на следующий день мобилизовали, когда тот пришел в участок предоставить информацию для расследования.

В Одесском ТЦК объяснили, что мужчина находился в розыске и после уточнения данных был направлен на ВВК. Его "исчезновение" объяснили госпитализацией из-за резкого ухудшения состояния здоровья, а также в военкомате отметили, что процедуры мобилизации и ДТП никак не связаны.