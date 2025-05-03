В Одесском ТЦК прокомментировали мобилизацию мужчины, ребенка которого сбила полицейская (фото)

В Одесском ТЦК прокомментировали мобилизацию мужчины в Татарбунарах после того, как его семилетнюю дочь сбила полицейская.

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Реакция появилась на странице ТЦК и СП Одесской области в Facebook.

Они признали, что 1 мая представители полиции действительно доставили в отдел Белгород-Днестровского РТЦК гражданина. Он, по словам работников ТЦК, находился в розыске из-за нарушения законодательства о воинской обязанности и военной службе.

После уточнения военно-учетных данных отца пострадавшей девочки направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Во время ВВК мужчина пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, поэтому ему вызвали медиков, а впоследствии госпитализировали.

Работники местного ТЦК отметили, что в отношении мужчины не применяли "никаких мер физического принуждения или иных действий, которые могли бы иметь признаки противоправности".

В частности, они указывают, что начало процедуры мобилизации после того, как ребенок мужчины попал в аварию, не связаны между собой, ведь работники ТЦК "не уполномочены на процессуальное реагирование или следственные действия по делам о ДТП".

Более того, военные отреагировали на информацию о том, что мобилизованный мужчина якобы был многодетным отцом. По словам работников ТЦК, на момент составления протокола житель Одесской области не предоставил никаких документов, которые бы подтвердили его многодетность, а один из трех детей юридически находится под опекой другого родителя.

"Служба в Вооруженных Силах Украины — это не форма наказания, а реализация гражданского долга, что является одновременно проявлением чести, ответственности и солидарности с теми, кто ежедневно защищает наше государство", — отметили в ТЦК.

Инцидент с мобилизацией мужчины, ребенка которого сбила полицейская

ДТП произошло 29 апреля 2025 года в 16:20 на центральной площади города Татарбунары Одесской области.

"В этот период сотрудницей полиции, Алисой Маркович, был совершен наезд на моего семилетнего ребенка Софию Сухолиту, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", — рассказала мама девочки Татьяна Коновалюк.

По данным полиции, пострадавшую девочку осмотрели врачи, она получила незначительные ссадины, и была отпущена домой. Водитель была в трезвом состоянии. В отношении нее составили административные материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Одесской области полицейская наехала на девочку Фото: Тетяна Коновалюк/Facebook

А 2 мая Татьяна Коновалюк рассказала, что у ее мужа, которого мобилизовали во время визита в отделение полиции, начались проблемы со здоровьем.

"Вчера у моего мужа, Сухолиты Александра, которого уже вторые сутки удерживали в ТЦК, произошел гипертонический криз (данной болезнью он страдает еще с 2018-2019 года, о чем есть соответствующие медицинские заключения и выписки о лечении в стационаре больницы)", — рассказала женщина.

Напомним, в Ужгороде 2 мая состоялся масштабный совместный рейд работников ТЦК и полиции: в ресторанах и барах всех мужчин призывного возраста проверяли и отправляли в городской ТЦК, даже при наличии отсрочки или бронирования.

Также Фокус писал о деталях относительно покушения на волонтера Сергея Стерненко 1 мая. Жизнь активисту спас сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.