Повалил на землю, задержал и скрутил: Стерненко поделился новыми подробностями о нападении (видео)

Украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что его жизнь во время нападения 1 мая спас сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

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Об этом он рассказал во время эфира на собственном YouTube-канале.

"Благодаря "Альфе" Службы безопасности Украины я сегодня жив и имею возможность с вами здесь общаться, хотя вчера все могло закончиться совсем иначе", — подчеркнул волонтер.

Сергей Стерненко рассказал, что охрана у него появилась после убийства одесского активиста Демьяна Ганула. Во время покушения его сопровождала смешанная группа, в состав которой входил личный охранник и сотрудник спецподразделения "Альфа".

Блогер вспомнил видео, которое зафиксировало события во время нападения. На нем видно, что первым из дома выходил личный охранник, далее — Сергей Стерненко, а за ним шел представитель государственной охраны. Именно он выбил у нападавшей из рук пистолет, повалил ее на землю, задержал и скрутил.

После получения ранения волонтер сел в бронированный автомобиль. Он дал указание водителю срочно ехать в больницу и наложил себе турникет.

Волонтер получил ранение в правое бедро. По его словам, "ничего серьезного не задело".

Напомним, что во время покушения на Сергея Стерненко пуля вышла навылет, поэтому жизненно важные органы не пострадали. Его сразу прооперировали.

Сейчас нападающая задержана. Ей уже объявили подозрение в государственной измене и покушении на убийство. Женщине также избрали меру пресечения.

Добавим, что, по словам Сергея Стерненко, нападение на него могло быть приурочено к годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе. В этот день исполняется 11 лет со дня массовых беспорядков в Одессе 2 — пострадавший был непосредственным участником тех событий.