Символично для россиян: Стерненко рассказал, почему его хотели убить именно 1 мая (видео)

Украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что покушение на него накануне могло быть приурочено к годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе.

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Об этом он заявил во время эфира на собственном YouTube-канале.

Сергей Стерненко напомнил, что 2 мая 2025 года исполняется 11 лет со дня массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, где россияне пытались создать так называемую "Одесскую народную республику". Он был непосредственным участником тех событий.

"Для России и ее пропаганды уничтожение таких, как я, — людей, которые участвовали в обороне украинского юга, — имеет символическое значение. Именно поэтому для них важно убить меня или любого из известных участников тех событий, которые стали на сторону Украины", — добавил он.

По мнению Сергея Стерненко, это не единичный инцидент. Он вспомнил отравление третьего президента Виктора Ющенко, убийство бывшего народного депутата Вячеслава Черновола, украинского языковеда Ирины Фарион, активиста и волонтера Демьяна Ганула.

По мнению активиста, каждый публичный деятель, волонтер, известный военный является мишенью россиян. Сергей Стерненко поделился, что арендовал бронированный автомобиль и ему была предоставлена государственная охрана.

В день покушения его сопровождала смешанная группа охраны — личный охранник и участник спецподразделения "Альфа". Именно он, по словам Стерненко, фактически и спас ему жизнь, выбив из рук нападавшей оружие.

События 2 мая 2014 года в Одессе

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между проукраинскими активистами и пророссийскими силами — тогда драка в центре города переросла в масштабные беспорядки. Кульминацией стал пожар в Доме профсоюзов на Куликовом поле. В результате массовых беспорядков погибло 48 человек.

В марте 2025 года стало известно, что в Страсбурге приняли масштабное решение по ряду исков о бездействии Украины во время тех событий. Украину признали виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека и обязали выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам погибших и по 12 тысяч евро — пострадавшим, которые получили ожоги.

Нападение на Сергея Стерненко: что известно

Напомним, в четверг, 1 мая, волонтер и блогер Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение. Он добавил, что угрозы его жизни нет, его уже прооперировали

В тот же день нападавшую задержали. Позже ей объявили подозрение в государственной измене и покушении на убийство. Женщине также избрали меру пресечения.