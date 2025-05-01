"Спасли мне жизнь": напавшая на Стерненко задержана, детали

Женщина, которая напала на Сергея Стерненко 1 мая, уже задержана. Пострадавший поблагодарил соответствующие службы за быструю реакцию.

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Об этом активист сообщил в своих соцсетях.

"Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь", — написал Стерненко.

В частности, активист и волонтер записал голосовое сообщение, в котором сообщил, что имеет легкое ранение, однако его жизни сейчас ничего не угрожает.

Также блогер попросил знакомых не звонить, ведь это будет мешать ему.

На Сергея Стерненко совершено нападение

1 мая активист и волонтер Сергей Стерненко в своих соцсетях сообщил, что на него напали. Он ранен, однако его жизни ничего не угрожает.

В нападении Стерненко обвинил россиян и призвал активнее донатить на украинское войско.

Больше деталей блогер раскрывать не стал.

Напомним, на Запорожском направлении хирургу ВСУ пришлось буквально на руинах оперировать бойца, который оказался под завалами. Он пробрался к нему под бетонные плиты и ампутировал конечности, чтобы спасти жизнь.

Также Фокус писал о том, что в Дарницком районе Киева после российского обстрела дронами-камикадзе в ночь на 1 мая взорвались отсроченные кассетные боеприпасы. Жителей столицы призвали быть максимально осторожными.