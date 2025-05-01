Оперировал на руинах: хирург ВСУ ампутировал конечность бойцу, чтобы достать его из-под завалов

На Запорожском направлении хирургу ВСУ пришлось буквально на руинах оперировать бойца, который оказался под завалами. Он пробрался к нему под бетонные плиты и ампутировал ему конечности, чтобы спасти.

Related video

Об этом случае рассказали в Медицинских силах ВСУ.

Отмечается, что эту операцию провел военный хирург Алексей Носулько, который командовал одной из передовых хирургических групп на Запорожском направлении.

"Свою самую главную операцию Алексей сделал не на хирургическом столе, а в узком лазе под бетонными плитами разрушенного здания, лежа рядом с засыпанным обломками защитником", — отметили в Медицинских силах.

До войны он был гражданским врачом и имел специализацию комбустиолога — специалиста по лечению тяжелых ожогов и работал в Центре термической травмы и реконструктивной хирургии города Днепр и ежегодно ездил на военные сборы, так как проходил службу в военном резерве.

Он мобилизовался 25 февраля 2022 года, работал в Военно-медицинском клиническом центре Восточного региона и приобрел там опыт военной хирургии, а затем Алексей выехал на Запорожье, в передовое хирургическое отделение.

Там сложилась ситуация, что в результате вражеского удара по Гуляйполю, одно из зданий обвалилось, похоронив под собой военнослужащих. Одного из них долго не могли достать, он был глубоко под завалами и его собратьям пришлось копать под обломками специальный лаз, чтобы приблизиться к этому парню. Достать его не было возможности, поскольку его ноги привалило многотонным бетонным перекрытием.

Бойцы несколько часов пытались его достать из-под завалов, но не могли. Начальник медицинской службы бригады пришел к выводу, что единственный способ спасти жизнь — это осуществить ампутацию нижних конечностей прямо там, под завалом.

"Когда я приехал на место, то увидел узкий ход между бетонными плитами, которые держались на автомобильном домкрате. Возле раненого мог разместиться только один человек, работать можно было только лежа. Сначала к раненому залез бригадный анестезиолог. Он обеспечил проходимость дыхательных путей, поставив назофарингиальную трубку, нашел какой-то сосуд и начал капать физраствор и вводить обезболивающие средства", — рассказал Алексей Носулько.

После того, как из-под плит выбрался анестезиолог, туда пробрался хирург, он лежал на боку, руками выкопал нишу — завел туда турникет, начал через коленный сустав отсекать конечность. Действие наркоза в какой-то момент начало ослабевать, и ему в нишу сбросили шприц с препаратом.

"Скальпеля все попереламывал, и через ту же нишу я получил обычный кухонный нож, которым я продолжал эту ампутацию. С огромным трудом мне таки удалось ампутировать вторую ногу. После чего нас с пострадавшим вытащили из этой норы. Пока я все это делал, на нас медленно сдвигались обломки. Ведь руины все время вибрировали от "выходов" и "прилетов" близкого артобстрела", — рассказал хирург.

Ви добавил, что уже после операции узнал, что руководство бригады стянуло к завалу все средства РЭБ, которые смогли привлечь. Благодаря этому над "поперационной" был надежный купол, через который не могли пробиться вражеские ударные дроны.

"Иногда надо преодолеть страх, сделать шаг вперед, не просто как врач, а как боевой офицер. Но мой страх — это ничто по сравнению с тем всем, что пережил сам пациент. Он был в сознании в течение 6 часов, пока его пытались достать побратимы. С их слов, он очень страдал и в конце просил сбросить ему пистолет и уходить оттуда. Меня весь этот ужас настиг через несколько часов, когда отпустил адреналин", — рассказал Алексей Носулько.

Раненого бойца эвакуировали в бригадный стабилизационный пункт, где сделали противошоковые мероприятия и провели конверсию турникетов, а также максимально очистили и помыли раны. Парень выжил, перенес несколько тяжелых операций и сейчас ходит на протезах.

"Уверен, что эта история сможет повлиять на других медиков. Ведь она о том, что служба военного врача — это совсем не всегда теплая стерильная операционная и нормальные безопасные условия. Но у меня подрастает маленький сын. И понимаю, что все то, что делаю, что мы все здесь делаем — это ради него и других детей. Чтобы война не перешла по наследству их поколению", — сказал хирург.

Напомним, что в Днепре медики во время хирургического вмешательства разбудили пациента и заставили говорить.