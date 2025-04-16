Уникальная операция: в Днепре медики во время хирургического вмешательства разбудили пациента и заставили говорить

В Днепре хирурги провели уникальную операцию на мозге, во время которой пациента разбудили и заставили говорить.

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Об этом сообщили в Региональном медицинском центре семейного здоровья.

К медикам обратился 44-летний мужчина, у которого диагностировали опухоль в области левой височной доли и островка мозга. До этого он жаловался на головную боль.

Опухоль была в речевой зоне мозга — доминантной височной доле. Обычное хирургическое вмешательство могло привести к потере речи у пациента и других важных когнитивных функций. Поэтому наши врачи решили применить методику awake surgery — операцию с пробуждением пациента во время хирургического вмешательства и картированием речевых зон мозга.

Поэтому пациента на некоторое время погрузили в медикаментозный сон, но в определенный момент врачи его пробудили, чтобы протестировать на речевые функции.

В этот период пациент постоянно общался с нейропсихологом — называл предметы, повторял слова, отвечал на вопросы. Это позволило максимально точно выявить и сохранить зоны мозга, ответственные за речь и понимание.

Во время операции пациент общался с хирургами

Хирурги Регионального медицинского центра семейного здоровья впервые выполнили такую сложную операцию на мозге с применением методики awake surgery.

Напомним, что в Черновицкой области в больнице от кори умерла 10-летняя девочка. Ребенок был не вакцинирован. Отмечается, что 23,5% детей в области, которые должны были получить прививку против кори в 2024 году, до сих пор не вакцинированы.