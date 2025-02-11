На Буковине умерла 10-летняя девочка: медики назвали причину и обвинили родителей ребенка

Родители девочки отказались ее вакцинировать. Таких непривитых против кори детей в области насчитывается 23,5%.

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В Черновицкой области в больнице от кори умерла 10-летняя девочка. Ребенок был не вакцинирован. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА.

"С начала года в области зарегистрирован летальный случай, умер 10-летний ребенок, который не был вакцинирован. Эпидемиологи ОЦКПХ провели расследование, определили контактных лиц и организовали медицинское наблюдение за ними. Это позволило остановить дальнейшее распространение инфекции в указанном очаге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 23,5% детей в области, которые должны были получить прививку против кори в 2024 году, до сих пор не вакцинированы. Такой показатель свидетельствует о высоком риске заболевания корью среди детей, которые не получили прививки. Для формирования же коллективного иммунитета, говорят медики, необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95-98% как на уровне областей, так и страны в целом.

Родители детей, которые не получили прививки от кори, объясняют это следующими причинами:

отказ родителей от вакцинации их детям из-за религиозных убеждений;

опасения побочных эффектов;

необоснованная отсрочка вакцинации.

Прививки против кори делаются бесплатно: 1 доза — в 12 месяцев, 2 доза — в 6 лет.

Справка: Корь — это острое вирусное заболевание, сопровождающееся воспалительным поражением верхних дыхательных путей, сыпью и распространением токсинов, продуцируемых вирусом, по всему организму. До создания вакцины против кори, заболевание было широко распространено и было одной из основных причин смертности у маленьких детей.

Вирусно-бактериальная пневмония является одним из наиболее опасных осложнений кори. Главным образом, она поражает лиц с иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями. К редким тяжелым последствиям кори относятся гепатит, миокардит, гломерулонефрит, абсцесс легкого. Очень редко поражается ЦНС в виде энцефалита и менингоэнцефалита.

Напомним, что 10 февраля сообщалось, что в Чернигове в больнице умер ребенок, родители обвиняют медиков в халатности. Тетя умершей девочки уверена, что медики не ухаживали за ребенком должным образом, а о смерти ребенка родным даже не сообщили.