На Буковині померла 10-річна дівчинка: медики назвали причину і звинуватили батьків дитини

Батьки дівчинки відмовилися її вакцинувати. Таких нещеплених проти кору дітей в області налічується 23,5%.

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В Чернівецькій області у лікарні від кору померла 10-річна дівчинка. Дитина була не вакцинована. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Чернівецької ОВА.

"З початку року в області зареєстровано летальний випадок, померла 10-річна дитина, яка не була вакцинована. Епідеміологи ОЦКПХ провели розслідування, визначили контактних осіб та організували медичне спостереження за ними. Це дозволило зупинити подальше поширення інфекції в зазначеному осередку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 23,5% дітей в області, які мали отримати щеплення проти кору у 2024 році, досі не вакциновані. Такий показник свідчить про високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Для формування ж колективного імунітету, кажуть медики, необхідно, щоб рівень вакцинації досягав 95–98% як на рівні областей, так і країни в цілому.

Батьки дітей, які не отримали щеплення від кору, пояснюють це наступними причинами:

відмова батьків від вакцинації їхнім дітям через релігійні переконання;

побоювання побічних ефектів;

необґрунтоване відтермінування вакцинації.

Щеплення проти кору робляться безкоштовно: 1 доза – у 12 місяців, 2 доза – у 6 років.

Довідка: Кір – це гостре вірусне захворювання, що супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом і поширенням токсинів, що продукуються вірусом, по всьому організму. До створення вакцини проти кору, захворювання було широко поширене і було однією з основних причин смертності у маленьких дітей.

Вірусно-бактеріальна пневмонія є одним з найбільш небезпечних ускладнень кору. Головним чином, вона вражає осіб з імунодефіцитом, онкологічними захворюваннями. До рідкісних тяжких наслідків кору відносяться гепатит, міокардит, гломерулонефрит, абсцес легені. Дуже рідко уражається ЦНС у вигляді енцефаліту і менінгоенцефаліту.

Нагадаємо, що 10 лютого повідомлялося, що в Чернігові в лікарні померла дитина, батьки звинувачують медиків у недбальстві. Тітка померлої дівчинки впевнена, що медики не доглядали за дитиною належним чином, а про смерть дитини рідним навіть не повідомили.