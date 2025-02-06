Лікували ангіну: в Чернігові в лікарні померла дитина, батьки звинувачують медиків у недбальстві

Тітка померлої дівчинки впевнена, що медики не доглядали за дитиною належним чином, а про смерть дитини рідним навіть не повідомили. Вони про це дізналися, коли прийшли її провідувати.

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У Чернігові в обласній дитячій лікарні померла 11-річна дівчинка Катя Харько, яка надійшла до медзакладу з діагнозом лакунарна ангіна. Дитину помістили до реанімації, а наступного дня вона померла. Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

Рідні дівчинки у розпачі. Вони не вірять, що Катя померла через ангіну.

"Не може дитина з ангіною померти, що її в реанімації не могли відкачати. Як дитина з ангіною могла померти?" – сказала сестра померлої Катерини Тетяна Харько.

Батько дитини Володимир Харько розповів, що його донька скаржилася на біль у горлі, мала високу температуру ще з п'ятниці 31 січня. Вже наступного дня батьки дитини викликали швидку і поїхали до лікарні. 2 лютого дівчинки не стало.

Чоловік говорить, що про смерть доньки медики йому не повідомили, а дізнався він про це лише тоді, коли приїхав до лікарні її провідати.

"Я не знав, де це інфекційне відділення розташоване. Я набрав той номер, з якого телефонували мені ввечері. І тільки сказав, хто я, одразу – вимкнулись. І більше – все: я намагався телефонувати – ніхто слухавку не підіймав", – пригадав він.

Батько Каті каже, що до лікарні з донькою у швидкій поїхала бабуся, бо він працював. Медики лише запитали в жінки про ліки, які давали дитині. Після 6 ранку стан дівчинки почав погіршуватися, а "відлік пішов на хвилини".

Як розповідає гендиректорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва, після огляду в пацієнтки діагностували лакунарну ангіну, вона була у стані середньої тяжкості

"О 16-й годині 15 хвилин доставлена бригадою екстреної швидкої допомоги зі скаргами на підвищення температури до 40 градусів і болі в горлі. Лікарем приймального відділення був встановлений діагноз – лакунарна ангіна – і розпочато лікування, відповідно до встановленого діагнозу", – пояснила лікарка, зауваживши, що вранці 2 лютого її стан почав різко погіршуватися. Медики провели реанімаційні заходи, але Катерину не врятували.

Сестра дівчинки Тетяна розповіла, що 2 лютого о 9 ранку відправила сестрі повідомлення "Зайка, як ти?", але відповіді не отримала. У мережі Катерина була ще о 3-й годині ночі, тому сестра подумала, що та спить. Проте на цей час 11-річна дівчинка вже була мертва.

Тітка померлої дівчинки Ольга Чайка впевнена, що медики не доглядали за дитиною належним чином, оскільки одяг, який вони забрали з лікарні свідчив про те, що у її племінниці була блювота, їй було погано, але вона і встати не могла і піти сказати їм.

За словами гендиректорки лікарні, після проведення службового розслідування та експертиз стане відома причина смерті 11-річної Каті.

"Вона отримувала антибіотикотерапію, їй вводили саме цей антибіотик. Стосовно того, що саме відбулося, ми зможемо говорити після проведення службового розслідування і конференції з лікарями судово-медичної експертизи. Тому що такий швидкий перебіг стану не дає можливостей встановити якісно діагноз і говорити про нього зараз", – розповіла Лебедєва.

Нагадаємо, що 24 січня повідомлялося, що у Польщі померла 32-річна громадянка України, яка звернулася до лікарні через проблеми з диханням та низький тиск. Молоду жінку не оглянули належним чином і відправили до поліклініки, де їй діагностували серцевий напад, і вона згодом померла

Раніше повідомлялося, що у Києві до лікарні потрапили діти, які наїлися шоколаду з наркотиками. Дані щодо цих випадків медики лікарні передали до поліції.