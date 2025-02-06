Лечили ангину: в Чернигове в больнице умер ребенок, родители обвиняют медиков в халатности

Тетя умершей девочки уверена, что медики не ухаживали за ребенком должным образом, а о смерти ребенка родным даже не сообщили. Они об этом узнали, когда пришли ее навещать.

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В Чернигове в областной детской больнице умерла 11-летняя девочка Катя Харько, которая поступила в медучреждение с диагнозом лакунарная ангина. Ребенка поместили в реанимацию, а на следующий день она умерла. Об этом сообщает "Общественное Чернигов".

Родные девочки в отчаянии. Они не верят, что Катя умерла из-за ангины.

"Не может ребенок с ангиной умереть, что его в реанимации не могли откачать. Как ребенок с ангиной мог умереть?" — сказала сестра умершей Екатерины Татьяна Харько.

Отец ребенка Владимир Харько рассказал, что его дочь жаловалась на боль в горле, имела высокую температуру еще с пятницы 31 января. Уже на следующий день родители ребенка вызвали скорую и поехали в больницу. 2 февраля девочки не стало.

Мужчина говорит, что о смерти дочери медики ему не сообщили, а узнал он об этом только тогда, когда приехал в больницу ее навестить.

"Я не знал, где это инфекционное отделение расположено. Я набрал тот номер, с которого звонили мне вечером. И только сказал, кто я, сразу — выключились. И больше — все: я пытался звонить — никто трубку не поднимал", — вспомнил он.

Отец Кати говорит, что в больницу с дочкой в скорой поехала бабушка, потому что он работал. Медики только спросили у женщины о лекарствах, которые давали ребенку. После 6 утра состояние девочки начало ухудшаться, а "отсчет пошел на минуты".

Как рассказывает гендиректор Черниговской областной детской больницы Татьяна Лебедева, после осмотра у пациентки диагностировали лакунарную ангину, она была в состоянии средней тяжести

"В 16 часов 15 минут доставлена бригадой экстренной скорой помощи с жалобами на повышение температуры до 40 градусов и боли в горле. Врачом приемного отделения был установлен диагноз — лакунарная ангина — и начато лечение, согласно установленному диагнозу", — пояснила врач, отметив, что утром 2 февраля ее состояние начало резко ухудшаться. Медики провели реанимационные мероприятия, но Екатерину не спасли.

Сестра девочки Татьяна рассказала, что 2 февраля в 9 утра отправила сестре сообщение "Зайка, как ты?", но ответа не получила. В сети Екатерина была еще в 3 часа ночи, поэтому сестра подумала, что та спит. Однако в это время 11-летняя девочка уже была мертва.

Тетя умершей девочки Ольга Чайка уверена, что медики не ухаживали за ребенком должным образом, поскольку одежда, которую они забрали из больницы свидетельствовала о том, что у ее племянницы была рвота, ей было плохо, но она и встать не могла и пойти сказать им.

По словам гендиректора больницы, после проведения служебного расследования и экспертиз станет известна причина смерти 11-летней Кати.

"Она получала антибиотикотерапию, ей вводили именно этот антибиотик. Относительно того, что именно произошло, мы сможем говорить после проведения служебного расследования и конференции с врачами судебно-медицинской экспертизы. Потому что такое быстрое течение состояния не дает возможности установить качественно диагноз и говорить о нем сейчас", — рассказала Лебедева.

Напомним, что 24 января сообщалось, что в Польше умерла 32-летняя гражданка Украины, которая обратилась в больницу из-за проблем с дыханием и низкого давления. Молодую женщину не осмотрели должным образом и отправили в поликлинику, где ей диагностировали сердечный приступ, и она впоследствии умерла

Ранее сообщалось, что в Киеве в больницу попали дети, которые наелись шоколада с наркотиками. Данные по этим случаям медики больницы передали в полицию.