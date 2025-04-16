Унікальна операція: в Дніпрі медики під час хірургічного втручання розбудили пацієнта і змусили говорити
У Дніпрі хірурги провели унікальну операцію на мозку, під час якої пацієнта розбудили і змусили говорити.
Про це повідомили у Регіональному медичному центрі родинного здоров'я.
До медиків звернувся 44-річний чоловік, у якого діагностували пухлину в ділянці лівої скроневої частки та острівця мозку. До цього він скаржився на головний біль.
Пухлина була у мовній зоні мозку — домінантній скроневій частці. Звичайне хірургічне втручання могло призвести до втрати мови у пацієнта та інших важливих когнітивних функцій. Тому наші лікарі вирішили застосувати методику awake surgery — операцію з пробудженням пацієнта під час хірургічного втручання і картуванням мовних зон мозку.
Тож пацієнта на деякий час занурили у медикаментозний сон, але у визначений момент лікарі його пробудили, щоб протестувати на мовні функції.
У цей період пацієнт постійно спілкувався з нейропсихологом — називав предмети, повторював слова, відповідав на питання. Це дало змогу максимально точно виявити і зберегти зони мозку, відповідальні за мову і розуміння.
Хірурги Регіонального медичного центру родинного здоров’я вперше виконали таку складну операцію на мозку із застосуванням методики awake surgery.
Нагадаємо, що в Чернівецькій області у лікарні від кору померла 10-річна дівчинка. Дитина була не вакцинована. Зазначається, що 23,5% дітей в області, які мали отримати щеплення проти кору у 2024 році, досі не вакциновані.