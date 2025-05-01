"Врятували мені життя": нападницю на Стерненка затримано, деталі

Жінку, яка напала на Сергія Стерненка 1 травня, уже затримано. Постраждалий подякував відповідним службам за швидку реакцію.

Related video

Про це активіст повідомив у своїх соцмережах.

"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя", — написав Стерненко.

Зокрема, активіст та волонтер записав голосове повідомлення, у якому повідомив, що має легке поранення, проте його життю наразі нічого не загрожує.

Також блогер попросив знайомих не телефонувати, адже це заважатиме йому.

На Сергія Стерненка скоєно напад

1 травня активіст та волонтер Сергій Стерненко у своїх соцмережах повідомив, що на нього напали. Він поранений, проте його життю нічого не загрожує.

У нападі Стерненко звинуватив росіян та закликав активніше донатити на українське військо.

Більше деталей блогер розкривати не став.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку хірургу ЗСУ довелося буквально на руїнах оперувати бійця, який опинився під завалами. Він пробрався до нього під бетонні плити і ампутував кінцівки, щоб врятувати життя.

Також Фокус писав про те, що в Дарницькому районі Києва після російського обстрілу дронами-камікадзе в ніч на 1 травня вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси. Жителів столиці закликали бути максимально обережними.