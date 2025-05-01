"Поранений": на активіста Сергія Стерненка було скоєно замах, подробиці

На українського активіста та блогера Сергія Стерненка 1 травня було скоєно замах. За його словами, він отримав поранення, але загрози його життю немає.

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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На мене скоєно напад. Поранений", — написав активіст.

У нападі він звинуватив росіян.

"Все ок, загрози життю нема. Росіяни — у**бки", — додав Стерненко.

Активість Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно замах Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 квітня у Києві стався замах на вбивство. Чоловік отримав вогнепальне поранення у Святошинському районі столиці.

В Одесі 14 березня застрелили активіста і волонтера Демʼяна Ганула.

За підозрою у вбивстві Ганула затримали старшого лейтенанта Сергія Шалаєва, переведеного з елітної бригади ЗСУ, повідомляла 16 березня пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.