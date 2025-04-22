Стрілка шукають: у Києві стався замах на вбивство (фото)

У Святошинському районі Києва зранку 22 квітня сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав чоловік, а стрілка шукають слідчі.

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Про це повідомили у столичній поліції.

Постраждалого з вогнепальним пораненням у Святошинському районі Києва виявили приблизно о 08:50. За вказаною адресою виїхали правоохоронці, кінологи та медики.

У Києві сталася стрілянина Фото: Національна поліція

Наразі столична поліція встановлює обставини події, унаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення.

Потерпілого госпіталізовано. А на місці інциденту працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

У Києві сталася стрілянина Фото: Національна поліція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.

Наразі інших деталей стрілянини в Києві немає.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 21 квітня поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який відкрив стрілянину з автоматичної зброї у дворі житлового будинку. Ймовірно, за словами правоохоронців, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також Фокус писав про те, що 9 квітня невідомий чоловік влаштував стрілянину в торговому центрі "Форум" у Львові. Чоловік сидів за кермом чотириколісного скутера і несподівано вистрілив у підлогу.